Происшествия

В деле о гибели подростка под Киевом появились новые детали

Жители села Бабинцы Бородянского района Киевской области, где несколько дней назад в озере обнаружили тело 16-летнего Павла Креминского, боятся 20-летнего Назара и его друзей, которые могут быть причастны к смерти юноши.

Как пишет «Обозреватель», местные жители избегают разговоров о смерти 16-летнего парня.

Общаться с журналистами не захотели поселковый голова и директор школы. Без разрешения родных не стал ничего обсуждать тему и один из друзей погибшего Павла.

По словам соседей, пишет издание, Павел Креминский рос в хорошей семье. Его отец Александр Креминский связан со строительством, мать работает на заводе в Бородянке.

«Самый лучший мальчик в селе. Был спортсменом, занимался боксом, борьбой, боями без правил. Он вообще не курил и практически не пил, в отличие от многих других ребят. Хорошо учился в школе. А в младших классах его фотография висела на доске почета в школе», — цитирует издание слова подруги Павла Анны.

Напомним, тело Павла Креминского нашли в озере в субботу, 18 января, в селе Бабинцы. До этого его в течение двух дней искали.

Ранее на Тернопольщине в поле между двумя селами также обнаружили тело подростка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter