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Сложный день для Скорпиона и Стрельца: гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака
Пятница, 24 января, — удачный день для туристов и путешественников.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака.
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Овен
Не лучшее время для стилистических и любовных экспериментов. Учтите, что основную работу за вас никто не сделает.
Телец
Отлично пройдут всевозможные продажи, обмен квартиры и покупка стройматериалов для ремонта.
Близнецы
День обещает пройти налегке, принося и моральное удовольствие, и небольшую удачу в финансовой сфере.
Рак
Возможно, появится идея о том, как повысить доход, не бросая основную работу. В личных делах ничего сенсационного не предвидится.
Лев
Вероятны трудности в работе с документами, в первую очередь — финансовыми. Удача предвидится в мелочах.
Дева
Хорошее время для начинания новых проектов, особенно если вы заручились поддержкой умного и надежного партнера.
Весы
В этот день вам повсюду открыта дорога, даже в такие места, куда посторонним вход воспрещен.
Скорпион
Вам в этот день не следует поддаваться на провокации со стороны своих оппонентов, все может завершиться громким скандалом.
Стрелец
Совет звезд: опасайтесь завистников (в том числе тех людей, которые льстят в глаза, а за спиной строят козни).
Козерог
Не исключены неприятности, связанные с бытовыми поломками. Не пытайтесь вернуть то, что уже ушло.
Водолей
День идеально подходит для неторопливого развития ранее начатых дел и для поисков единомышленников.
Рыбы
Не стоит открывать душу малознакомым людям, это не подходящий день для откровений.
Хорошего вам дня!
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