Стиль жизни

Сложный день для Скорпиона и Стрельца: гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака

Пятница, 24 января, — удачный день для туристов и путешественников.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака.

Овен

Не лучшее время для стилистических и любовных экспериментов. Учтите, что основную работу за вас никто не сделает.

Телец

Отлично пройдут всевозможные продажи, обмен квартиры и покупка стройматериалов для ремонта.

Близнецы

День обещает пройти налегке, принося и моральное удовольствие, и небольшую удачу в финансовой сфере.

Рак

Возможно, появится идея о том, как повысить доход, не бросая основную работу. В личных делах ничего сенсационного не предвидится.

Лев

Вероятны трудности в работе с документами, в первую очередь — финансовыми. Удача предвидится в мелочах.

Дева

Хорошее время для начинания новых проектов, особенно если вы заручились поддержкой умного и надежного партнера.

Весы

В этот день вам повсюду открыта дорога, даже в такие места, куда посторонним вход воспрещен.

Скорпион

Вам в этот день не следует поддаваться на провокации со стороны своих оппонентов, все может завершиться громким скандалом.

Стрелец

Совет звезд: опасайтесь завистников (в том числе тех людей, которые льстят в глаза, а за спиной строят козни).

Козерог

Не исключены неприятности, связанные с бытовыми поломками. Не пытайтесь вернуть то, что уже ушло.

Водолей

День идеально подходит для неторопливого развития ранее начатых дел и для поисков единомышленников.

Рыбы

Не стоит открывать душу малознакомым людям, это не подходящий день для откровений.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали о самых коварных знаках зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter