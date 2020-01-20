Александр Серов попросит Верховную Раду пустить его на могилу матери

Шоу-бизнес

Анонсировавший выступление в Киеве российский певец Александр Серов намерен обратиться в ближайшее время к Верховной Раде с просьбой позволить ему приехать в Украину.

Об этом Крым.Реалии сообщил его пиар-менеджер Александр Орлов.

По его словам, для этого в коллективе артиста готовят обращение к украинскому парламенту с просьбой. Орлов также добавил, что документ хотят обнародовать в ближайшие дни.

«Мы хотим приехать с чистым сердцем, чистой совестью. Потому что Александр Николаевич родился в Украине и у него такой возраст, что он хотел бы навестить родных и близких, побывать на могиле матери. Тут представилась такая возможность, но почему-то его расценивают как оккупанта, нехорошего человека. Мы ничего плохого не делали, поем многие песни на украинском языке, в нашем коллективе работают люди из Украины», — сказал пиарщик Серова.

По словам Орлова, необходимость концертов Серова в Крыму после аннексии обусловлена «личными причинами».

«Дело в том, что Александр Серов проходил военную службу в армии на морфлоте в Севастополе. Поступило приглашение от его сослуживцев, которые остались в Севастополе, на оккупированной территории. Они уже в возрасте все. У одного из друзей был юбилей и он пригласил Александра Николаевича выступить в Севастополе. Поэтому и концерт был там дан. У нас не было тура по Крыму, как у других исполнителей. А концерт в Симферополе был проведен, чтобы окупить дорогу коллективу, затраты на эту поездку», — пояснил Орлов.

Пиар-менеджер артиста утверждает, что в команде Серова «не знали особенностей законодательства Украины», и сейчас они признают нарушение.

«Мы, честное слово, не знали, что нужно пересекать границу (админграницу при въезде в Крым — КР) через Украину. И мы, действительно, виноваты в том, что не так пересекли. Мы готовы признать это. Мы признаем позицию Украины, жалеем, что все так получилось», — сказал пиар-менеджер.

Александр Серов ранее называл «российскую принадлежность» Крыма «спорным вопросом» и в связи с событиями в Украине даже отказался праздновать свой юбилей в 2014 году. Однако позднее певец выступил на полуострове. В 2017 году состоялись его концерты в Симферополе и Севастополе.

Ранее сорок парламентариев из четырех фракций в Верховной Раде Украины обратились в СБУ с требованием не пускать на территорию Украины российских артистов, выступавших в аннексированном Крыму с нарушением украинского законодательства.

До этого сообщалось о планируемых концертах в Киеве российских артистов Александра Серова и Валерия Сюткина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александр Серов гневно опроверг факт своего ранения. После того, как горячая новость разлетелась в СМИ, 68-летний артист сделал официальное заявления, в котором заверил, что никакого ранения не было и что чувствует себя превосходно.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter