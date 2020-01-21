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Происшествия

Очень злой иностранец разгромил и ограбил ломбард в Житомире: момент попал на видео

19:16 21 января 2020 194
Витрина
Инф. «ФАКТОВ»

20 января задержали злоумышленника, который за несколько дней до этого совершил в Житомире наглое ограбление ломбарда. В этом областном центре также обнаружили в мусорном контейнере гранатометы.

Пресс-служба полиции Житомирской области сообщает, что утром в ломбард пришел мужчина, чтобы сдать мобильный телефон, но получил отказ и ушел. Однако затем он вернулся с палкой, которой подпер входные двери, сокрушил витрину и сбежал, прихватив шесть мобильных телефонов. Персонал был шокирован произошедшим и не оказал сопротивления.

В результате розыска в одном из сел Черняховского района задержали 42-летнего подозреваемого — гражданина одной из стран Центральной Азии. У него изъяли несколько похищенных мобильников.

Ранее сообщалось, что под Херсоном группа детей ограбила 82-летнюю пенсионерку.

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