- 17:03 Богиня: Надя Дорофеева порадовала новыми горячими фото в купальнике
- 16:51 Когда и как будут ремонтировать Крещатик и другие автомагистрали Киева?
- 16:37 В Украине из-за ОРВИ на карантин закрылись первые школы
- 16:31 В Житомире в мусорнике нашли "ничейные" гранатометы
- 16:29 В Германии неадекват под видом врача жестоко издевался над женщинами
- 15:57 Нападение ротвейлера на женщину в Одессе: полиция рассказала новые подробности
- 15:53 За голову Трампа предложили три миллиона долларов
- 15:51 Боевики продолжают минировать территорию запрещенными боеприпасами, среди гражданских новые жертвы
- 15:48 Под Одессой годовалый ребенок получил тяжелые ожоги, перевернув на себя чайник с кипятком
- 15:24 Под Ровно прямо на глазах у ребенка напали на активистку
- 15:12 «Контролирую весь график»: Камалия раскрыла секреты воспитания дочерей
- 15:08 «Задолбаем всю твою семью, пока твоя соседка не вернет нашей компании «Монетка» долг»
В Житомире в мусорнике нашли "ничейные" гранатометы (фото)
В Житомире местный житель в мусорном контейнере обнаружил сверток, в котором оказались два гранатомета. Ранее в Кропивницком задержали мужчину, который разгуливал по городу с РПГ и приставал к прохожим.
Как сообщают в ГУНП в Житомирской области, мужчина, сообщивший об опасной находке в полицию, сказал, что обратил внимание на «нестандартный сверток» и развернул его.
«После осмотра находок выяснилось, что в мусорном контейнере лежали две реактивные противотанковые гранаты „РПГ-26“. Боеприпасы были изъяты и направлены на соответствующее экспертное исследование в Житомирский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при МВД», — сообщили в областной полиции.
Начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
В полиции еще раз напомнили украинцам, что в случае обнаружения подозрительных предметов следует сообщать по телефону 102 и ни в коем случае их не трогать.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за полчаса до наступления Нового года в Мукачево частный дом обстреляли из ручного гранатомета. Выстрелом было повреждено ограждение одного из дворов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?