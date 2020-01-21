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Происшествия

В Житомире в мусорнике нашли "ничейные" гранатометы (фото)

16:31 21 января 2020 184
РПГ
Инф. «ФАКТОВ»

В Житомире местный житель в мусорном контейнере обнаружил сверток, в котором оказались два гранатомета. Ранее в Кропивницком задержали мужчину, который разгуливал по городу с РПГ и приставал к прохожим.

Как сообщают в ГУНП в Житомирской области, мужчина, сообщивший об опасной находке в полицию, сказал, что обратил внимание на «нестандартный сверток» и развернул его.

«После осмотра находок выяснилось, что в мусорном контейнере лежали две реактивные противотанковые гранаты „РПГ-26“. Боеприпасы были изъяты и направлены на соответствующее экспертное исследование в Житомирский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при МВД», — сообщили в областной полиции.

Начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В полиции еще раз напомнили украинцам, что в случае обнаружения подозрительных предметов следует сообщать по телефону 102 и ни в коем случае их не трогать.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за полчаса до наступления Нового года в Мукачево частный дом обстреляли из ручного гранатомета. Выстрелом было повреждено ограждение одного из дворов.

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