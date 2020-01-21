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В Никополе неизвестный средь бела дня нападал на детей возле школ: опубликовано видео
В Никополе (Днепропетровская область) неизвестный мужчина напал на школьницу. Ей удалось вырваться и убежать. Ранее в Полтаве сексуальный маньяк прямо на улице пытался изнасиловать школьницу.
Инцидент в Никополе также произошел у одной из городских школ. Девочке удалось избежать насилия. Видео об этом, как сообщает NikopolNews, разместили в соцсети в одном из местных пабликов.
На записи видно, как на маленькую девочку нападает взрослый мужчина.
Правоохранители уже выяснили имя ребенка, а сотрудники ювенальной превенции выясняют все обстоятельства произошедшего.
После публикации видео, появилась информация о том, что этот человек в этот же день напал на двух других детей в районе средней школы № 3 Никополя — учеников второго и третьего класса. Дома дети рассказали об этом родителям.
Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали о нападениях педофилов на детей. Так в Николаеве было совершено нападение на восьмилетнего школьника, но мальчику удалось отбиться. В Запорожской области задержали педофила, изнасиловавшего 13-летнюю сестру собственной жены.
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