Угрожал расправой: под Запорожьем мужчина изнасиловал малолетнюю племянницу

Происшествия

В Запорожской области задержали педофила, изнасиловавшего 13-летнюю сестру собственной жены. Напомним, ранее в Николаеве извращенец изнасиловал 5-летнюю внучку.

Информация об инциденте в городе Вольнянск поступила в полицию 24 декабря около 15:00.

Выехав на место происшествия, полицейские установили, что все произошло утром, около 7:00. Мужчина совершил акт насилия, угрожая подростку физической расправой.

Уточняется, что девочка находилась в гостях у семьи.

Злоумышленник уже имеет судимость за совершение корыстного преступления. Теперь же ему инкриминируют часть 4 статьи 152 Уголовного Кодекса Украины («Изнасилование»), что может обернуться 15-летним лишением свободы.

Напомним, в четверг, 19 декабря, в парламенте проголосовали за законопроекты, предусматривающие введение в Украине реестра педофилов. Закон вводит Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, и усиливает ответственность за подобные преступления.

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