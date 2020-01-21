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Проблемы с техникой и козни друзей: гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака
Воскресенье, 26 января, — день, который обещает подарить энергию любви и доброты.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака.
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Овен
Возможно, появится романтический интерес, в котором не захочется признаваться даже себе.
Телец
Отличный день для осуществления любых замыслов, требующих сообразительности и умственных сил.
Близнецы
Близнецы будут остро реагировать на ущемление своих прав, защищать свою свободу и независимость.
Рак
У Раков в этот день не предвидится ни крупных проблем, ни чрезвычайных происшествий.
Лев
Возможно получение новостей о ком-то из родственников (скорее всего, эти известия заставят слегка поволноваться).
Дева
Будьте осторожны в незнакомых местах, аккуратнее обращайтесь с техникой, медикаментами, острыми инструментами.
Весы
Весы в этот день не застрахованы от досадных случайностей. Возможно, потеряется какой-то незаменимый предмет.
Скорпион
День отлично подходит для кулинарных экспериментов, а ваши близкие смогут их оценить и будут вас хвалить.
Стрелец
Взрывная эмоциональность и чрезмерная активность могут принести немало осложнений, вплоть до травм.
Козерог
Вам в этот день противопоказано слушать советы друзей или коллег. Нельзя исключать, что эти люди не заинтересованы в ваших победах.
Водолей
Не рекомендуется самостоятельно заниматься ремонтом, не имея должного опыта или образования. Успех возможен в личных делах.
Рыбы
Есть вероятность проблем с техникой, электроникой, транспортом. Вечер — подходящий момент для покупок, дружеских встреч и поисков дополнительного дохода.
Хорошего вам дня!
Ранее мы писали о том, какие знаки совместимы между собой.
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