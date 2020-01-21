Стиль жизни

Проблемы с техникой и козни друзей: гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака

Воскресенье, 26 января, — день, который обещает подарить энергию любви и доброты.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака.

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Овен

Возможно, появится романтический интерес, в котором не захочется признаваться даже себе.

Телец

Отличный день для осуществления любых замыслов, требующих сообразительности и умственных сил.

Близнецы

Близнецы будут остро реагировать на ущемление своих прав, защищать свою свободу и независимость.

Рак

У Раков в этот день не предвидится ни крупных проблем, ни чрезвычайных происшествий.

Лев

Возможно получение новостей о ком-то из родственников (скорее всего, эти известия заставят слегка поволноваться).

Дева

Будьте осторожны в незнакомых местах, аккуратнее обращайтесь с техникой, медикаментами, острыми инструментами.

Весы

Весы в этот день не застрахованы от досадных случайностей. Возможно, потеряется какой-то незаменимый предмет.

Скорпион

День отлично подходит для кулинарных экспериментов, а ваши близкие смогут их оценить и будут вас хвалить.

Стрелец

Взрывная эмоциональность и чрезмерная активность могут принести немало осложнений, вплоть до травм.

Козерог

Вам в этот день противопоказано слушать советы друзей или коллег. Нельзя исключать, что эти люди не заинтересованы в ваших победах.

Водолей

Не рекомендуется самостоятельно заниматься ремонтом, не имея должного опыта или образования. Успех возможен в личных делах.

Рыбы

Есть вероятность проблем с техникой, электроникой, транспортом. Вечер — подходящий момент для покупок, дружеских встреч и поисков дополнительного дохода.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали о том, какие знаки совместимы между собой.

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