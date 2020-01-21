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Улица Соловьяненко, площадь Набоки и сквер Магомаева: в Киеве затевают масштабное переименование (список)
В Киеве продолжается процесс декоммунизации. Во вторник, 21 января, на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты поддержали новые названия ряда столичных топонимов.
В столице появятся новые площади, улицы, переулки, парки и скверы.
В частности, сквер в Шевченковском районе на углу улиц Зоологической и Дегтяревской может получить название «Мюнхенский».
Сквер на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и нечетной стороны улицы Вячеслава Черновола в Шевченковском районе получит имя Муслима Магомаева.
Парк имени Николая Островского в Соломенском районе города предлагается переименовать в парк имени Николая Зерова.
Больше всего изменений произойдет в названиях столичных улиц.
Планируется переименовать:
- улицу Александра Бойченко в улицу Анатолия Соловьяненко в Днепровском районе;
- улицу Курнатовского на улицу Остафия Дашкевича в Днепровском и Деснянском районах;
- улицу Сормовскую на улицу Исмаила Гаспринского в Дарницком районе;
- улицу Пожарского на улицу Дмитрия Багалия в Днепровском районе;
- улицу Минина на улицу Александра Лазаревского в Днепровском районе;
- улицу Московскую на улицу Григория Гуляницкого в Соломенском и Голосеевском районах;
- улицу Костюка на улицу Профессора Эйхельмана в Святошинском районе;
- улицу Молодогвардейскую на улицу Владимира Сикевича в Соломенском районе;
- улицу Цулукидзе на улицу Наталки Забилы в Шевченковском районе;
- улицу Павленко на улицу Кристины Сушко в Святошинском районе;
- улицу Петра Заломова на улицу Феофила Яновского в Соломенском районе.
Кроме того, улица Проектная 13 118, в Святошинском районе может получить имя Олеся Бердника — члена-основателя Украинской Хельсинской группы, писателя-фантаста.
А площадь между улицами Евгения Сверстюка и Раисы Окипной в Днепровском районе может стать площадью Сергея Набоки. Это украинский журналист, правозащитник и диссидент.
Переулок Павленко в Святошинском районе станет переулком Мовчуновским.
В Шевченковском районе столицы может появиться переулок, который будет носить имя британского журналиста Гарета Джонса (сейчас это переулок Проектный 13 120). Джонс был одним из первых западных корреспондентов, который писал правду о Голодоморе в Украине в 1932—1933 годах. 29 марта 1933 года он созвал в Берлине пресс-конференцию, на которой впервые публично заявил о катастрофическом голоде в Украине.
Идею переименования поддержали 104 человека, двое проголосовали против. Общественное обсуждение проходило на сайте КГГА с 19 марта по 19 мая 2019 года.
Соответствующие переименования должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.
Как писали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский считает, что называть памятники и улицы следует именами тех людей, которые не вызывают противоречий в обществе. Он призвал держать политику подальше от этой проблемы, а присваивать улицам и площадям имена писателей, спортсменов, ученых.
Напомним, ранее в столице возник скандал из-за присвоения двум столичным проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.
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