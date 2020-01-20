«Давайте назовем улицы именами людей, которые не провоцируют конфликт», — Зеленский

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что называть памятники и улицы следует именами тех людей, которые не вызывают противоречий. Это проблема особенно остро касается ныне оккупированной части Донбасса.

«Есть герои, которых почитают на западе и в центре Украины, и есть другие украинцы, у которых есть свои герои, и которые думают иначе. И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я сказал несколько раз, очень четко: когда у нас сложная история, давайте построим общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем. Назовем памятники и улицы именами тех людей, чьи имена не провоцируют конфликт», — сказал Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel.

В качестве примера президент привел ученых, спортсменов и писателей.

«Давайте держать политику подальше от этой проблемы», — подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке собрались заменить бюст Шевченко на Захарченко.

Фото: Офис президента

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