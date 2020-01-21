В Кривом Роге задержали осквернителя памятника жертвам Холокоста (фото)

Происшествия

Во вторник, 21 января, полиция Кривого Рога задержала мужчину, который на днях с помощью баллончика с краской повредил надпись на памятнике жертвам Холокоста, расположенном в Центрально-Городском районе.

Для поиска нарушителя были привлечены 80 сотрудников полиции.

Полицейские совместно с сотрудниками СБУ проработали видео с 50 камер видеонаблюдения и установили маршрут движения нарушителя.



Как сообщили в Криворожском городском отделе полиции, местный житель совершил преступление из хулиганских побуждений. Кроме памятника жертвам Холокоста, он повредил еще несколько объектов на территории города.



Сейчас мужчину задержали для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее неизвестный разрисовал памятник жертвам Холокоста в Голованевске Кировоградской области. А под Николаевом вандалы осквернили памятный знак жертвам Холокоста и оставили записку Зеленскому с требованием не отменять мораторий на продажу земли.

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