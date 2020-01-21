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В Украине представили первый отечественный военный дрон-разведчик (видео)
Несмотря на попытки агентов вражеских спецслужб помешать разработкам новых видов вооружения в Украине, одно из предприятий государственного концерна «Укроборонпром» презентовало украинским военным собственную разработку — квадрокоптер «Берегиня» для разведывательных операций.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы концерна.
«Берегиня» — первый военный квадрокоптер отечественного производства. Его рама напечатана из карбона с помощью 3D принтера, вес — до 2 кг. Этот материал прочный и легкий, что делает беспилотник мобильным и эффективным для разведывательных целей. Это также удешевляет ремонт аппарата.
Время полного развертывания комплекса, при условии подготовки операторов, — до 2 минут, замена аккумулятора — до 1 минуты. Беспилотник за 3 секунды набирает высоту 100 метров. При скорости ветра 20 м/с (тропический шторм) в ручном режиме им можно управлять без ограничений.
Квадрокоптер оснащен двумя камерами (цифровая и аналоговая). Также изображение с беспилотника передается не только пилоту, но и на наземную станцию.
«Берегиня», в отличие от квадрокоптеров для гражданских нужд, имеет защищенные каналы связи, защищает пилота от обнаружения специализированным оборудованием.
«На прошлой неделе на встрече министр обороны отдельным пунктом выделил, что развитие авиации, в частности беспилотной, является одним из приоритетов для Украины. Нам очень важно оперативно получить обратную связь о данном летательном аппарате от тех, кто будет его использовать, и все доработать в соответствии с потребностями конечного пользователя», — сказал заместитель гендиректора по бронетанковой, радиолокационной и спецтехнике «Укроборонпрома» Игорь Фоменко.
Ранее «ФАКТЫ"сообщали о том, что входящий в состав концерна «Укрборонпром» Шосткинский казенный завод «Импульс» открыл линию производства средств инициирования артиллерийских снарядов и ракетного вооружения (взрывателей). Тем самым на заводе образовался полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения.
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