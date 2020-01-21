24.13 / 24.36 26.65 / 27.04
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Миллионных премий не будет: в Украине пересмотрят политику оплаты труда топ-менеджеров

23:50 21 января 2020 72
Алексей Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

Премьер-министр Алексей Гончарук, намеревающийся обеспечить «прозрачность» процесса приватизации в стране, поручил Министерству экономики, торговли и сельского хозяйства сформулировать предложения относительно пересмотра политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

«Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой», — заявил Гончарук.

Также премьер сделал важное заявление о том, что в стране будет запущена программа доступного кредитования под 5−7-9% для людей на открытие собственного дела с 1 февраля.

Кроме того, Алексей Гончарук сообщил, что непрофильные активы государственных компаний, которые не приносят прибылей и создают предпосылки для коррупции, будут выставлены на продажу.

«Непрофильные активы госкомпаний, которые плодят коррупцию, будут отданы в частный сектор. Их продажа позволит повысить эффективность предприятий государственного сектора. Сейчас к таким активам относятся конюшни, свинофермы и другие. Они мешают компаниям работать, не приносят прибылей и создают предпосылки для коррупции. Мы ликвидируем эти коррупционные риски», — отметил премьер.

Он поручил Минэкономики завершить работу и финализировать предложения по подготовке государственных заказов на предприятия.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Гончаруку урегулировать ситуацию с премиями, которые предусматриваются топ-менеджерам НАК «Нафтогаз Украины» за получение компенсации от ПАО «Газпром». Ранее наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение о выплате премий сотрудникам компании в 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде, по решению которого «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долл.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на опубликованные «пленки» с компроматом, премьер-министр Алексей Гончарук сумел «найти общий язык» с президентом Владимиром Зеленским по ключевым вопросам экономической политики.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Снегопад в городе

В Украину идут снегопады: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Кончаловский с семьей

Кончаловский и Высоцкая потеряли сына на Крещение

самолет

Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете (видео)

Меган с Арчи

Меган Маркл засекли на прогулке с Арчи, собаками и телохранителями (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер