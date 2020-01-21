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Миллионных премий не будет: в Украине пересмотрят политику оплаты труда топ-менеджеров
Премьер-министр Алексей Гончарук, намеревающийся обеспечить «прозрачность» процесса приватизации в стране, поручил Министерству экономики, торговли и сельского хозяйства сформулировать предложения относительно пересмотра политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов.
Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.
«Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой», — заявил Гончарук.
Также премьер сделал важное заявление о том, что в стране будет запущена программа доступного кредитования под 5−7-9% для людей на открытие собственного дела с 1 февраля.
Кроме того, Алексей Гончарук сообщил, что непрофильные активы государственных компаний, которые не приносят прибылей и создают предпосылки для коррупции, будут выставлены на продажу.
«Непрофильные активы госкомпаний, которые плодят коррупцию, будут отданы в частный сектор. Их продажа позволит повысить эффективность предприятий государственного сектора. Сейчас к таким активам относятся конюшни, свинофермы и другие. Они мешают компаниям работать, не приносят прибылей и создают предпосылки для коррупции. Мы ликвидируем эти коррупционные риски», — отметил премьер.
Он поручил Минэкономики завершить работу и финализировать предложения по подготовке государственных заказов на предприятия.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Гончаруку урегулировать ситуацию с премиями, которые предусматриваются топ-менеджерам НАК «Нафтогаз Украины» за получение компенсации от ПАО «Газпром». Ранее наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение о выплате премий сотрудникам компании в 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде, по решению которого «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долл.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на опубликованные «пленки» с компроматом, премьер-министр Алексей Гончарук сумел «найти общий язык» с президентом Владимиром Зеленским по ключевым вопросам экономической политики.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..