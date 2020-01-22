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Шоу-бизнес

«Готова артистка»: Лиза Галкина поразила поклонников исполнением знаменитой песни Джо Дассена

0:32 22 января 2020 114
Лиза Галкина
Инф. «ФАКТОВ»

Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин продолжают традицию музыкальных вечером в узком семейном кругу. В этот раз звездное семейство решило обойтись без приглашения известных гостей, а помузицировать «по-домашнему».

Сначала сын Максима и Аллы Гарри исполнил песню на французском языке бельгийского автора-исполнителя Сальваторе Адамо, вызвав одобрение родителей и читателей страниц в социальной сети.

Но намного больше эмоций вызвало выступление его сестры Лизы, которая показала, что помимо талантов художника и полиглота у нее еще есть и талант певицы, пишет «Телепрограмма».

Лиза исполнила знаменитую французскую песню Джо Дассена Les Champs Elysees. В самом начале она кокетливо оттолкнула стул одной ногой, а потом пританцовывала и махала рукой в такт музыке, как настоящая звезда. Когда малышка закончила свое выступления и начала кривляться Алла Борисовна рассмеялась. «Умничка моя! Я тебя целую», — похвалила дочку Примадонна.

Не меньше были сражены пением и поклонники семьи.

«Готова артистка»,— заявила Елена Воробей. «Браво!!!» — присоединилась Наташа Королева. «Ну какая молодец», — восхитилась Яна Рудковская.

«Как классно она стул отодвинула! Обычно говорят растет звезда, а в ее случае она уже звезда!», «Какой хороший голосочек, вот что значит хорошие гены», «Деловая колбаса, стул ногой оттолкнула», «Лизочка просто невероятная!Невозможно не любить!», «Это просто нереально мило», — прокомментировали пост другие подписчики.

Напомним, Алла Пугачева не скрывает, что семья у нее стоит на первом месте. Последние годы она редко выступает и не часто появляется на публике, только по особым случаям Примадонна делает исключения. Вместе с Максимом Галкиным она тратит все силы на воспитание двойняшек Лизы и Гарри, которым уже по шесть лет. Дети занимаются иностранными языками, плаванием и даже работают над дикцией.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Максим Галкин рассказал о суррогатной матери для их с Пугачевой детей.

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