- 00:54 Украина выступила против разведения сил по всей линии разграничения: в Минообороны назвали причину
- 00:32 «Готова артистка»: Лиза Галкина поразила поклонников исполнением знаменитой песни Джо Дассена
- 00:12 «Арсенал» в меньшинстве не проиграл в гостях «Челси»: видео голов матча АПЛ
- 21.01 23:50 Миллионных премий не будет: в Украине пересмотрят политику оплаты труда топ-менеджеров
- 21.01 23:24 В Украине представили первый отечественный военный дрон-разведчик
- 21.01 23:05 В результате взрыва в Днепре тяжело ранены два человека: первые подробности и фото с места ЧП
- 21.01 22:47 Сбил двоих насмерть и даже не заметил: полиция разыскала виновника трагедии под Харьковом
- 21.01 22:28 Охранник Ocean Plaza Николай Джавлах, спасший людей из кипятка: «Как я это сделал? Адреналин, наверное...»
- 21.01 22:12 В Кривом Роге задержали осквернителя памятника жертвам Холокоста
- 21.01 21:55 Новый “китайский” коронавирус уже добрался до США
- 21.01 21:36 "Game over": в Украине закрывается еще одна известная газета
- 21.01 20:57 Улица Соловьяненко, площадь Набоки и сквер Магомаева: в Киеве затевают масштабное переименование (список)
«Готова артистка»: Лиза Галкина поразила поклонников исполнением знаменитой песни Джо Дассена
Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин продолжают традицию музыкальных вечером в узком семейном кругу. В этот раз звездное семейство решило обойтись без приглашения известных гостей, а помузицировать «по-домашнему».
Сначала сын Максима и Аллы Гарри исполнил песню на французском языке бельгийского автора-исполнителя Сальваторе Адамо, вызвав одобрение родителей и читателей страниц в социальной сети.
Но намного больше эмоций вызвало выступление его сестры Лизы, которая показала, что помимо талантов художника и полиглота у нее еще есть и талант певицы, пишет «Телепрограмма».
Лиза исполнила знаменитую французскую песню Джо Дассена Les Champs Elysees. В самом начале она кокетливо оттолкнула стул одной ногой, а потом пританцовывала и махала рукой в такт музыке, как настоящая звезда. Когда малышка закончила свое выступления и начала кривляться Алла Борисовна рассмеялась. «Умничка моя! Я тебя целую», — похвалила дочку Примадонна.
Не меньше были сражены пением и поклонники семьи.
«Готова артистка»,— заявила Елена Воробей. «Браво!!!» — присоединилась Наташа Королева. «Ну какая молодец», — восхитилась Яна Рудковская.
«Как классно она стул отодвинула! Обычно говорят растет звезда, а в ее случае она уже звезда!», «Какой хороший голосочек, вот что значит хорошие гены», «Деловая колбаса, стул ногой оттолкнула», «Лизочка просто невероятная!Невозможно не любить!», «Это просто нереально мило», — прокомментировали пост другие подписчики.
Напомним, Алла Пугачева не скрывает, что семья у нее стоит на первом месте. Последние годы она редко выступает и не часто появляется на публике, только по особым случаям Примадонна делает исключения. Вместе с Максимом Галкиным она тратит все силы на воспитание двойняшек Лизы и Гарри, которым уже по шесть лет. Дети занимаются иностранными языками, плаванием и даже работают над дикцией.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Максим Галкин рассказал о суррогатной матери для их с Пугачевой детей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..