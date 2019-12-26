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Шоу-бизнес

Галкин привел в дом Пугачевой другую женщину (фото, видео)

10:04 26 декабря 2019 2452
Максим Галкин и Настя Ивлеева
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известный юморист Максим Галкин, шутки которого о Путине и пропагандистах вызвали критику Кремля, привел в свой семейный замок в деревне Грязь другую женщину. На праздничный ужин он пригласил блогера Настю Ивлееву.

Она выпустила фильм «Поездатый Новый год 2020!», в котором снялся Галкин, а ужин с участием Аллы Борисовны и детей стал одной из сцен.

По сюжету маникюрша (Настя), переводчик порнороликов (Максим Галкин) и режиссер-неудачник (блогер Альберт, известный как Киевстонер) случайно знакомятся в поезде. Они мечтают кардинально изменить свою жизнь и добиться успеха.

В итоге Ивлеева становится ведущей популярного шоу на YouTube, Киевстонер — ведущим пародийной программы о моде, а Галкин — известным артистом, да еще и женатым на самой Пугачевой. Все вместе они попадают в роскошный замок, хозяйкой которого является знаменитая певица.

Настя робела перед примадонной и вела себя крайне глупо. Здороваясь со звездой, Настя спешно избавилась от жвачки. «Ну что, наелась?», — едко приветствовала ее Пугачева, пожимая руку.

На праздничную вечеринку также были приглашены многие звезды российского шоу-бизнеса: Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой, Гарик Харламов, Александр Ревва с супругой. Они уплетали утку и картошечку, приготовленную Аллой Борисовной, а также играли в игру «Угадай кто я?», где Ивлеевой категорически не везло.

Ранее Максим Галкин показал, как Алла Борисовна в коротких шортах встречает его с гастролей.

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