Украина

Под носом у боевиков "ДНР" вывесили флаг Украины: в сеть попало интересное фото

Над оккупированным Донбассом снова гордо развевался государственный флаг Украины, «под носом» у незадачливых оккупантов.

Об этом пишет пользователь Facebook под ником Alexandr Chernov.

«Оккупированное Енакиево. „Крещенские гуляния 2020“. Анонимный Патриот среди бела дня вывесил за палаткой флаг Украины», — отмечает Александр.

На фото видно, как «колоритная» компания — ряженые «казаки» в папахах, женщины с бутылкой водки в руке и т. д. — «отмечает» за столиком в кафе Крещение.

А повыше, над их головами и палаткой, на флагштоке реет сине-желтое знамя.

Автор указывает, что десятки местных радостно шушукались, улыбались и тихонько фотографировались на фоне флага, в то время как подпитые «орки» и местные «антиУкраинисты» почти час его не замечали, за что наверняка «ответят» перед российскими хозяевами.

Напомним, что подобные акции на оккупированных территориях проходят постоянно: в начале года в оккупированном Донецке украинские патриоты провели акцию протеста и передали приветствие Украине, сфотографировавшись с государственным флагом. В частности, одна девушка сделала фото на фоне «Донбасс Арены», и хотя ее лица не видно, это свидетельствует о любви жителей оккупированной территории к своей родной стране. Также возле захваченного террористами «ДНР» стадиона появилась листовка с угрозами предателям Украины.

И с каждым днем количество акций будет возрастать.

«Уже очень скоро по всей Украине! ПОЩАДЫ НЕ БУДЕТ!», — уверен Alexandr Chernov.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 28 июня прошлого года, в День Конституции в центре оккупированного Донецка неизвестные патриоты вывесили флаг Украины. Кроме того, изображение большого флага Украины появилось на мосту. Также донецкие патриоты разбросали листовки-поздравления с праздником. Листовки преимущественно расклеивались в центре города — по улицам Артема, Левицкого, Постышева.

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