- 01:50 Крупный пожар под Киевом: горит луг, ветер разгоняет огонь и несет дым в столицу
- 01:29 Под носом у боевиков "ДНР" вывесили флаг Украины: в сеть попало интересное фото
- 00:54 Украина выступила против разведения сил по всей линии разграничения: в Минообороны назвали причину
- 00:32 «Готова артистка»: Лиза Галкина поразила поклонников исполнением знаменитой песни Джо Дассена
- 00:12 «Арсенал» в меньшинстве не проиграл в гостях «Челси»: видео голов матча АПЛ
- 21.01 23:50 Миллионных премий не будет: в Украине пересмотрят политику оплаты труда топ-менеджеров
- 21.01 23:24 В Украине представили первый отечественный военный дрон-разведчик
- 21.01 23:05 В результате взрыва в Днепре тяжело ранены два человека: первые подробности и фото с места ЧП
- 21.01 22:47 Сбил двоих насмерть и даже не заметил: полиция разыскала виновника трагедии под Харьковом
- 21.01 22:28 Охранник Ocean Plaza Николай Джавлах, спасший людей из кипятка: «Как я это сделал? Адреналин, наверное...»
- 21.01 22:12 В Кривом Роге задержали осквернителя памятника жертвам Холокоста
- 21.01 21:55 Новый “китайский” коронавирус уже добрался до США
Под носом у боевиков "ДНР" вывесили флаг Украины: в сеть попало интересное фото
Над оккупированным Донбассом снова гордо развевался государственный флаг Украины, «под носом» у незадачливых оккупантов.
Об этом пишет пользователь Facebook под ником Alexandr Chernov.
«Оккупированное Енакиево. „Крещенские гуляния 2020“. Анонимный Патриот среди бела дня вывесил за палаткой флаг Украины», — отмечает Александр.
На фото видно, как «колоритная» компания — ряженые «казаки» в папахах, женщины с бутылкой водки в руке
А повыше, над их головами и палаткой, на флагштоке реет сине-желтое знамя.
Автор указывает, что десятки местных радостно шушукались, улыбались и тихонько фотографировались на фоне флага, в то время как подпитые «орки» и местные «антиУкраинисты» почти час его не замечали, за что наверняка «ответят» перед российскими хозяевами.
Напомним, что подобные акции на оккупированных территориях проходят постоянно: в начале года в оккупированном Донецке украинские патриоты провели акцию протеста и передали приветствие Украине, сфотографировавшись с государственным флагом. В частности, одна девушка сделала фото на фоне «Донбасс Арены», и хотя ее лица не видно, это свидетельствует о любви жителей оккупированной территории к своей родной стране. Также возле захваченного террористами «ДНР» стадиона появилась листовка с угрозами предателям Украины.
И с каждым днем количество акций будет возрастать.
«Уже очень скоро по всей Украине! ПОЩАДЫ НЕ БУДЕТ!», — уверен Alexandr Chernov.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 28 июня прошлого года, в День Конституции в центре оккупированного Донецка неизвестные патриоты вывесили флаг Украины. Кроме того, изображение большого флага Украины появилось на мосту. Также донецкие патриоты разбросали листовки-поздравления с праздником. Листовки преимущественно расклеивались в центре города — по улицам Артема, Левицкого, Постышева.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...