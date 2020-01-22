24.13 / 24.36 26.65 / 27.04
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Под носом у боевиков "ДНР" вывесили флаг Украины: в сеть попало интересное фото

1:29 22 января 2020 76
Флаг Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Над оккупированным Донбассом снова гордо развевался государственный флаг Украины, «под носом» у незадачливых оккупантов.

Об этом пишет пользователь Facebook под ником Alexandr Chernov.

«Оккупированное Енакиево. „Крещенские гуляния 2020“. Анонимный Патриот среди бела дня вывесил за палаткой флаг Украины», — отмечает Александр.

На фото видно, как «колоритная» компания — ряженые «казаки» в папахах, женщины с бутылкой водки в руке и т. д. — «отмечает» за столиком в кафе Крещение.

А повыше, над их головами и палаткой, на флагштоке реет сине-желтое знамя.

Автор указывает, что десятки местных радостно шушукались, улыбались и тихонько фотографировались на фоне флага, в то время как подпитые «орки» и местные «антиУкраинисты» почти час его не замечали, за что наверняка «ответят» перед российскими хозяевами.

Напомним, что подобные акции на оккупированных территориях проходят постоянно: в начале года в оккупированном Донецке украинские патриоты провели акцию протеста и передали приветствие Украине, сфотографировавшись с государственным флагом. В частности, одна девушка сделала фото на фоне «Донбасс Арены», и хотя ее лица не видно, это свидетельствует о любви жителей оккупированной территории к своей родной стране. Также возле захваченного террористами «ДНР» стадиона появилась листовка с угрозами предателям Украины.

И с каждым днем количество акций будет возрастать.

«Уже очень скоро по всей Украине! ПОЩАДЫ НЕ БУДЕТ!», — уверен Alexandr Chernov.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 28 июня прошлого года, в День Конституции в центре оккупированного Донецка неизвестные патриоты вывесили флаг Украины. Кроме того, изображение большого флага Украины появилось на мосту. Также донецкие патриоты разбросали листовки-поздравления с праздником. Листовки преимущественно расклеивались в центре города — по улицам Артема, Левицкого, Постышева.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Снегопад в городе

В Украину идут снегопады: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Кончаловский с семьей

Кончаловский и Высоцкая потеряли сына на Крещение

самолет

Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете (видео)

Меган с Арчи

Меган Маркл засекли на прогулке с Арчи, собаками и телохранителями (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер