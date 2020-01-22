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Лучше за деньги: в Украине могут сократить срок службы в армии для срочников
Министр обороны Андрей Загороднюк, который высказался против разведения войск по всей линии соприкосновения, заявил, что выступает за сокращение срока службы в армии для срочников, а также привлечения их к службе по контракту.
Об этом Загороднюк сказал в интервью «Интерфаксу-Украина».
«Я за то, чтобы привлекать широкие слои населения к армейской службе. Это должно быть в нашей стратегии. Политика еще нарабатывается. Готового решения еще нет, сейчас мы работаем с Генштабом и с украинскими независимыми аналитическими центрами над новой концепцией. В том виде, в котором срочная служба сейчас, она не должна оставаться, потому что это не работает», — сказал министр обороны.
Он отметил, что срочная служба не имеет значительного влияния на боеспособность Вооруженных сил Украины.
«У нас сейчас срочной службы — примерно 10%. То есть она не играет особо большого влияния на способности (ВСУ), тем более военнослужащие срочной службы не выполняют задач в зоне проведения Операции объединенных сил», — пояснил Загороднюк.
Если уменьшить срок службы в украинской армии и ввести качественную подготовку солдат, гораздо больше из них будут подписывать контракт о дальнейшей службе, убежден министр обороны.
«Конечно, есть смысл уменьшать срок. Многие не хотят, потому что это очень долго, у них есть какие-то жизненные планы и так далее. Если мы введем систему, когда это будет гораздо меньший срок — это будет качественная подготовка, служба в боевых частях — но не в зоне ООС, — где они получат опыт», — считает министр.
И если руководству ВСУ сможет квалифицированно это подать как абсолютно уникальный жизненный опыт, человек будет подготовлен, объяснить, что в жизни это будет очень полезно и физически, и морально, и с точки зрения подготовки, — процент тех, кто останется, будет гораздо больше.
«Но это будет совершенно другая система, потому что эту систему реформировать очень трудно. Гораздо легче построить вообще новую», — сказал министр.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новом призыве в армию. На службу будут отправлять с 18 лет. Тем временем в Минобороны объяснили, что до 20 лет никто принудительно привлекаться не будет.
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