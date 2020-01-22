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Украина

Украина выступила против разведения сил по всей линии разграничения: в Минообороны назвали причину

0:54 22 января 2020 38
Эскалация на Донбассе
Инф. «ФАКТОВ»

Разведение сил не в отдельных пунктах, а по всей линии разграничения на Донбассе не имеет смысла, так как по своей сути противоречит минским соглашениям.

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным и таким, что противоречит самой сути Минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться? На самом деле, есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают», — сказал Загороднюк.

Министр отметил, что разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы.

«А как можно годами проводить разведение? Оно перешло бы в замороженный конфликт. А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта. Некоторые политики говорили и сейчас говорят: давайте признавать это замороженным конфликтом. Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует согласовании с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет», — добавил министр.

По его словам, если Минские соглашения будут выполняться, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла.

«Эту войну можно завершить — они должны просто выполнить Минские соглашения и уйти», — добавил Завгороднюк.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что три новые участки для разведения сил на Донбассе будут определены в ближайшее время. Кроме того, Украина планирует обсудить невыполнение минских договоренностей и увеличение обстрелов на Донбассе с партнерами по нормандскому формату.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе проведения ООС происходит эскалация — боевики уже используют тяжелую артиллерию. Даже рядом с теми пунктами, где недавно произвели разведение сил и средств.

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