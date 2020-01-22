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Коронавирус наступает: в Китае уже девять смертей
В Китае девять человек умерли от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
В граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян обнаружен один случай заболевания, однако большинство зараженных из провинции Хубэй. На Дальнем Востоке России в пунктах пропуска усилен санитарный контроль.
Число подтвержденных случаев заражения новым вирусом в Китае выросло до 440.
21 января Китай официально подтвердил первые случаи распространения смертельного коронавируса от человека к человеку. С таким заявлением выступила Национальная комиссия по вопросам охраны здоровья КНР.
Напомним, медики назвали шесть признаков болезни, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.
Ранее сообщалось, что опасное заболевания, кроме Китая, распространилось по другим частям Азии и уже зафиксировано в США.
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