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В День соборности в Киеве живой цепью соединили берега Днепра: эксклюзивные фото
В среду, 22 января, в Украине отмечают День соборности.
Это праздник на государственном уровне отмечают с 1999 года ежегодно 22 января — именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.
В среду в Киеве украинцы соединили живой цепью два берега Днепра, выстроившись на мосту имени Патона.
Поздравил украинцев с Днем соборности и президент Владимир Зеленский: «Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, нужно быть сильными».
Материал о том, как в 1919 году был провозглашен Акт Злуки, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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