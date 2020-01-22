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"Не выдержал бетон": в Украине выпустили марку в память о защитниках ДАПа
В память об украинских воинах-«киборгах», которые 242 дня — с 26 мая 2014 года по 21 января 2015 года — держали оборону Донецкого аэропорта, выпустили марку «Они выстояли. Не выдержал бетон».
Как сообщили в Министерстве по делам ветеранов, церемония спецпогашения марки состоится 22 января в 14:00 в столичном Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне на территории экспозиции, посвященной войне на Донбассе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», своими воспоминаниями о последних неделях обороны ДАПа поделился Виталий Любенко (позывной «Веселый») — командир 7-й аэромобильно-десантной роты 3-го аэромобильно-десантного батальона 80-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.
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