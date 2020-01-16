Оборона Донецкого аэропорта: украинцам напомнили о подвиге «киборгов»

Украина

Украинских воинов, которые 242 дня держали оборону Донецкого аэропорта (ДАПа), за стойкость и мужество назвали «киборгами». Ежегодно 16 января в Украине вспоминают защитников ДАПа.

Министр обороны Андрей Загороднюк разместил в Facebook образ украинского защитника и написал: «Киборги. Символ непокоренного духа. Мы помним всех, кто защищал Донецкий аэропорт».

Оборона ДАПа продолжалась с 26 мая 2014 по 21 января 2015 года.

Находившихся в полном окружении украинцев боевики круглосуточно обстреливали из всех видов вооружения, пытались вытравить газом. Но смогли захватить территорию, лишь взорвав перекрытия терминала. Тогда под обломками погибли 58 воинов-защитников ДАПа.

В разное время в аэропорту и прилегающем поселке Пески воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригады, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90 отдельного аэромобильного и 74 отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка «Днепр-1», воины Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и многие другие.

По случаю Всеукраинского дня памяти героев-«киборгов» министерство обороны опубликовало кадры боев за Донецкий аэропорт. Ролик сопровождается призывом помнить подвиг защитников:

«Украина, склони голову — сегодня День памяти киборгов… Наши киборги действительно сверхчеловеки, из плоти и крови, но с железным духом и невероятно мужественными сердцами! Вы научили нас не сдаваться, вы напомнили нам, что такое гордость за войско, за государство».

Україно, схили голову — сьогодні День пам'яті Кіборгів.



Наші Кіборги дійсно надлюди, з плоті і крові, але з залізним духом і неймовірно мужніми серцями! Ви навчили нас не здаватися, ви нагадали нам, що таке гордість за військо, за державу. pic.twitter.com/sS8tq78Kdh — МВС України (@MVS_UA) January 16, 2020

Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото из разрушенного оккупированного Донецка. Это еще одно доказательство того, что с приходом «русского мира» заканчивается нормальная жизнь, все превращается в дикую пустыню, кругом царит нищета и безнадега, а людям, оказавшимся в оккупации, приходится влачить жалкое существование.

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