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Украина

Оборона Донецкого аэропорта: украинцам напомнили о подвиге «киборгов»

10:36 16 января 2020 170
ДАП
Инф. «ФАКТОВ»

Украинских воинов, которые 242 дня держали оборону Донецкого аэропорта (ДАПа), за стойкость и мужество назвали «киборгами». Ежегодно 16 января в Украине вспоминают защитников ДАПа.

Министр обороны Андрей Загороднюк разместил в Facebook образ украинского защитника и написал: «Киборги. Символ непокоренного духа. Мы помним всех, кто защищал Донецкий аэропорт».

Оборона ДАПа продолжалась с 26 мая 2014 по 21 января 2015 года.

Находившихся в полном окружении украинцев боевики круглосуточно обстреливали из всех видов вооружения, пытались вытравить газом. Но смогли захватить территорию, лишь взорвав перекрытия терминала. Тогда под обломками погибли 58 воинов-защитников ДАПа.

В разное время в аэропорту и прилегающем поселке Пески воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригады, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90 отдельного аэромобильного и 74 отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка «Днепр-1», воины Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и многие другие.

По случаю Всеукраинского дня памяти героев-«киборгов» министерство обороны опубликовало кадры боев за Донецкий аэропорт. Ролик сопровождается призывом помнить подвиг защитников:
«Украина, склони голову — сегодня День памяти киборгов… Наши киборги действительно сверхчеловеки, из плоти и крови, но с железным духом и невероятно мужественными сердцами! Вы научили нас не сдаваться, вы напомнили нам, что такое гордость за войско, за государство».

Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото из разрушенного оккупированного Донецка. Это еще одно доказательство того, что с приходом «русского мира» заканчивается нормальная жизнь, все превращается в дикую пустыню, кругом царит нищета и безнадега, а людям, оказавшимся в оккупации, приходится влачить жалкое существование.

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