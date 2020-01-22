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Долги россиян по ЖКХ передадут коллекторам
В России коллекторов собираются привлечь к взысканию просроченных задолженностей граждан за жилье и коммунальные услуги. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как правильно вести себя с коллекторами.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, такую статью добавили в новую версию законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц. В отношении таких долгов в отличие от прочих, отмечает издание, не будет действовать обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности.
Также предлагается, что будут созданы два государственных реестра — в первый войдут профессиональные коллекторы, во второй — иные взыскатели.
Все организации, занимающиеся возвратом просроченных задолженностей, должны будут хранить аудиозаписи разговоров с должниками и другие виды сообщений за период не менее двух лет.
По информации издания, эта версия законопроекта не окончательна, часть его положений будет уточняться.
Напомним, киевский адвокат рассказал, как избежать прихода коллекторов и что делать, если они уже пришли за долгом.
О том, как бессовестно действуют некоторые коллекторы в Украине читайте в материале «ФАКТОВ»: «Задолбаем всю твою семью, пока твоя соседка не вернет нашей компании „Монетка“ долг».
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