Долги россиян по ЖКХ передадут коллекторам

Мир

В России коллекторов собираются привлечь к взысканию просроченных задолженностей граждан за жилье и коммунальные услуги. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как правильно вести себя с коллекторами.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, такую статью добавили в новую версию законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц. В отношении таких долгов в отличие от прочих, отмечает издание, не будет действовать обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности.

Также предлагается, что будут созданы два государственных реестра — в первый войдут профессиональные коллекторы, во второй — иные взыскатели.

Все организации, занимающиеся возвратом просроченных задолженностей, должны будут хранить аудиозаписи разговоров с должниками и другие виды сообщений за период не менее двух лет.

По информации издания, эта версия законопроекта не окончательна, часть его положений будет уточняться.

Напомним, киевский адвокат рассказал, как избежать прихода коллекторов и что делать, если они уже пришли за долгом.



О том, как бессовестно действуют некоторые коллекторы в Украине читайте в материале «ФАКТОВ»: «Задолбаем всю твою семью, пока твоя соседка не вернет нашей компании „Монетка“ долг».

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