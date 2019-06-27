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- 10:02 Как правильно вести себя с коллекторами
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Как правильно вести себя с коллекторами
Часто встречаются ситуации, когда заемщик банка не может вернуть взятый кредит. Если в течение короткого срока выплаты возобновить не удается, происходит накопление задолженности, процентов, штрафов и пени. В таком случае банк может передать проблемный долг коллекторам.
Организации, которые занимаются взысканием задолженностей, используют любые методы достижения цели. Дневные и ночные звонки должнику, его родственникам, соседям, знакомым и коллегам по работе — обычный набор способов «убеждения». Hotline.Finance рассказывает о наиболее распространенных способах защиты от противоправных действий со стороны коллекторских компаний.
Если при разговоре взыскатели ссылаются на Законы «Про виконавче провадження» и «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», — это примитивная манипуляция, рассчитанная на юридическую неграмотность собеседника. Право требования задолженности по кредитному договору имеет исключительно кредитор. Третьи лица имеют право требования только при условии заключения договора цессии. В этом случае должник должен быть в письменной форме уведомлен о переходе задолженности к третьему лицу. Иное требование возврата долга — незаконно.
Банк также не заинтересован в передаче задолженностей третьим лицам, поскольку он получит лишь незначительную часть от кредитной суммы. Поэтому можно и нужно просить банк об отсрочке платежей, объяснив реальные причины задержки выплат.
Если коллекторы все-таки звонят
Основная тактика коллектора — вывести человека из состояния психологического равновесия. Оказание подобного психологического давления — нарушение прав гражданина. Поэтому вести переговоры с подобными телефонными террористами не обязательно.
Ни в коем случае нельзя передавать коллекторам деньги либо перечислять их на указанные ими счета. Факт погашения задолженности будет учитываться только в рамках исполнительного производства.
Если разговор все-таки начался, обязательно нужно выяснить ФИО звонящего, наименование организации, дату и номер документа, на основаниях которых банк поручил коллектору взыскание задолженности. Не нужно стесняться уточнять и переспрашивать данные, предупредив, что без ответов на поставленные вопросы разговор не имеет смысла, так как нет гарантии, что собеседник не является мошенником. Желательно проводить запись разговора, о чем предупредить собеседника.
Требуют вернуть кредит, взятый на знакомых
Если кредит был оформлен правильно, существует только три ситуации, когда взыскивать задолженность с третьего лица законно:
• заключен договор поручительства;
• брак с должником — должно быть письменное согласие супруга или супруги должника на получение кредита;
• вступление в наследство.
Однако поручитель или созаемщик вправе потребовать от должника возмещения понесенных убытков.
Требуют вернуть задолженность незнакомого человека
Если коллекторы звонят и требуют погасить чужой долг, высока вероятность ошибки или мошенничества. В таком случае необходимо:
• написать заказное письмо в коллекторскую организацию с требованием прекратить психологическое давление;
• написать заказное письмо кредитной организации, перед которой возникла мнимая «задолженность», с требованием исключить данные из базы должников;
• получить справку об отсутствии задолженности.
Если перед банком задолженности действительно не существует, и согласие на обработку персональных данных и передаче их третьим лицам дано не было, можно смело ссылаться на Закон «О защите персональных данных».
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..