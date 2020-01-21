«Задолбаем всю твою семью, пока твоя соседка не вернет нашей компании «Монетка» долг»

Украина

Семья главного редактора «ФАКТОВ» Александра Швеца подвергается настоящему террору так называемых коллекторов. Причем никаких кредитов никто в семье не брал. И тем не менее. Вот что об этом пишет на своей странице в Facebook Александр Швец:

«Мою жену достали звонками какие-то незнакомые ей люди. Вот уже несколько дней с разных телефонных номеров звонили каждые 15−20 минут, пытаясь выяснить детали получения какого-то кредита. Поскольку нас кредитные истории не интересуют, супруга эти разговоры сначала обрывала в самом начале, а потом по моему совету и вовсе стала сбрасывать звонки. Но неведомые нам люди продолжали звонить и звонить с упорством, заслуживающим более полезного применения.

Попытка блокировать высвечиваемые телефонные номера ни к чему не привела. Вместо заблокированных появлялись всё новые и новые. Десятки новых номеров. Днём и ночью. Практически без перерыва. Не выдержав такого психологического давления, супруга обратилась в полицию с заявлением. Заявление было вежливо принято. Думаю, этим всё и ограничится. Ведь перспектив расследования этой истории нет практически никаких. И вот почему.

После обращения в полицию супруга решила сама выяснить, что же всё-таки явилось причиной столь настойчивого телефонного прессинга. И выяснила! По одному из номеров ей хамоватый женский голос, периодически срывавшийся на крик, популярно (!) всё объяснил:

— Вас зовут так-то и так-то? Правильно? Вы проживаете по такому-то адресу? Правильно? Так вот. В соседнем с вами доме проживает женщина по такой-то фамилии. Она должна нашей компании ''МОНЕТКА'' 6 тысяч гривен за не возвращённый вовремя кредит. Вам всё понятно?

— Всё понятно, кроме того, какое отношение её долг вашей компании имеет отношение ко мне, — недоумевала моя жена.

— Значит, тебе не всё ещё понятно! Объясняю популярнее. Если ты не пойдёшь к женщине из соседнего дома и не убедишь её вернуть нам деньги (а она на наши звонки отвечать не хочет), мы ЗАДОЛБАЕМ и тебя, и всю твою семью. Мы будем звонить вам до тех пор, пока соседкин долг не будет возвращён!.." -рассказал о том, что происходит журналист, пообещав не оставить террористов из «Монетки» безнаказанными. Впрочем, несмотря на поданное в полицию заявление, у жены Александра Швеца, да и у него самого особой надежды на защиту правоохранителей нет.

«На деньги налогоплательщиков в Украине содержатся сотни тысяч сотрудников правоохранительных органов, — пишет главред „ФАКТОВ“. - Но на защиту своих гражданских прав нередко мы рассчитывать не можем, оставаясь лицом к лицу с откровенными бандитами, уверенными в том, что законы написаны не для них. Или знающими, что всегда найдётся кто-нибудь ''на самом верху'', кто в нужный момент их ''прикроет''. Что ж, поначалу попробуем отстаивать свои права по закону»…

Супруга главреда рассказала, что связывалась с финансовой организацией «Монетка» по телефону, указанному на ее официальном сайте. Заряженная на откровенно хамскую манеру общения тетка заявила, что соседка якобы указала ее данные в качестве поручителя по кредиту, хоть этого не могло быть — с соседкой, проживающей хоть и на той же улице, но на значительном расстоянии от дома Швецов, она никогда не была знакома.

Интересно и то, что коллекторы каким-то образом обходят телефонные блоки, что обычным гражданам недоступно. Так, они не раз звонили с заблокированных супругой Швеца номеров. Когда же женщина пожаловалась на это в «Киевстар», у телефонного оператора предположили, что что-то не так с ее телефоном. Но с телефоном было все в порядке — когда она блокировала номера знакомых, те дозвониться ей не могли.

Самое печальное то, что комментирующие пост Александра Швеца пользователи Facebook в основном советуют ему поменять номер и даже заплатить рэкетирам. То есть сдаться без боя и спать спокойно. Такова степень неверия людей в собственное государство и его способность защитить их.

Кстати, жертвой «Монетки», рекламирующей себя как организацию, предоставляющую самые быстрые кредиты в Украине, стала не только семья Швецов. В номер «ФАКТОВ», который выйдет 23 января, готовится публикация о преступных методах выбивания денег этой финансовой организацией у сына нардепа прошлого созыва Игоря Мосийчука, который имел неосторожность взять у нее кредит в 3 тысячи гривен. И хоть парень постепенно возвращал деньги, коллекторы начали атаковать семью, знакомых, даже 14-летнюю дочь депутата. «Мы доведем твоего сына до того, что он повесится!» — пообещали негодяи. Ждать этого Игорь Мосейчук не стал и обратился в полицию.

Список жертв коллекторов «Монетки» можно было бы пополнять и пополнять. Как рассказала корреспонденту нашей газеты Екатерине Копаневой одна из них, жительница Луцка Нина, в ее городе были даже самоубийства, до которых довели террористы из «Монетки».

Увы, нам не известны случаи, когда полиция помогла бы жертвам вымогателей. Даже если они обращались к ней за помощью. А ведь то, что они творят, подпадает под действие целого букета статей Уголовного кодекса Украины. Тут и «Нарушение неприкосновенности частной жизни» (статья 182 УК), и «Вымогательство» (статья 189), и «Мошенничество» (статья 190), и «Принуждение к выполнению или невыполнению правовых обязательств» (статья 355).

Как рассказал «ФАКТАМ» президент юридической компании «Николас», специализирующейся на защите прав потребителей, Михаил Стрельников, в судебном разрешении споров организации, подобные «Монетке», не заинтересованы — их договоры составлены так небрежно, что грамотный юрист всегда найдет, к чему придраться. К сожалению, по этому пути идет мало кто из жертв профессиональных вымогателей. Но часто остановить их может даже обращение в полицию. Однако при подаче заявления юристы советуют убедиться в том, что оно зарегистрировано.

Ниже мы публикуем номера телефонов мошенников, с которых они с перерывом в одну минуту терроризировали семью главного редактора нашего издания:

+380(5734)13115

+380(5734) 13 128

+380(5734) 13 120

+380(5734) 13 126

+380(5734) 13 125

+380(5734) 13 119

+380(5734)13122

+380(5734)13129

+380(5734)13117

+380(5734)13123

На самом деле, номеров будет бесчисленное множество. Многие из них заносятся в список мошеннических, который пополняется и пополняется. И решать эту проблему придется всем нам. Государству, похоже, не до того.

Просим тех, кто сам стал жертвой так называемых коллекторов или знает подобные истории, рассказать о своем опыте борьбы с вымогателями по адресу [email protected]

Ранее о том, как избежать прихода коллекторов и что делать, если они уже стучатся в дверь, «ФАКТАМ» рассказал киевский адвокат Дмитрий Головко.

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