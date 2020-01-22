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Украина

У Медведчука хотят забрать землю и особняк

10:24 22 января 2020 189
Виктор Медведчук
Инф. «ФАКТОВ»

3 февраля суд рассмотрит иск прокуратуры Киевской области, которая потребовала вернуть «в пользу Кабмина» земельные участки в Обуховском районе, на которых расположен особняк оппозиционного политика Виктора Медведчука. Напомним, что ранее НБУ отсудил у структур олигарха Игоря Коломойского недвижимость на 100 млн гривен.

Как сообщают «Наші гроші», речь идет об истребовании двух земельных участков площадью 34,62 гектара на берегу реки Стугна под Киевом. В прокуратуре считают, что Киевская облгосадминистрация и Обуховская райгосадминистрация нарушили законодательство при предоставлении этих участков в пользование и для последующей продажи.

Сообщается, что участки лесного фона (более 10 га) «незаконно выбыли из собственности государства вне воли ответственного распорядителя» — Кабмина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того, как электронная петиция на сайте президента Украины о лишении Виктора Медведчука звания «Заслуженный юрист Украины» набрала нужное для реакции главы государства количество голосов, Владимир Зеленский заявил об отсутствии основания для выполнения такого требования. По его словам, основанием может быть лишь осуждение награжденного за тяжкое преступление или же совершение террористического акта, а также соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины,

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