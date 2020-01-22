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Лилия Ребрик засыпала сеть соблазнительными фото в купальнике
Популярная актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая впервые отправилась на море без детей только с мужем, буквально засыпала сеть соблазнительными фото в купальнике на фоне живописных морских пейзажей. На Мальдивах одежда практически не нужна. Купальники, туники и легкие сарафаны — главные вещи для отдыхающих. 38-летняя ведущая канала «Украина» впечатлила формами в пляжных нарядах. На всех фото Лиля светится от счастья.
В последний день отдыха Лилия с мужем Андреем Диким устроили романтичный ужин на берегу океана. Ведущая «Ранку з Україною» признается, что они влюбились в этот райский остров и с новыми силами приступят к работе, чтобы вернуться сюда еще раз.
В отпусках прекрасные представительницы шоу-бизнеса устроили битву фигур в купальниках. Надя Дорофеева, словно Венера, позирует в волнах в Доминикане.
Настя Каменских будоражит поклонников, публикуя жаркие фото из Мексики.
В этой же стране проводит отпуск и хвастается стройными длинными ногами Оля Полякова.
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