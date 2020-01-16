Лилия Ребрик с мужем устроили грязные танцы на берегу океана (видео)

Шоу-бизнес

Известная актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая ранее рассказала о финансовой самостоятельности 7-летней дочери Дианы, осуществила свою давнюю мечту — вместе с мужем, хореографом Андреем Диким они отправились на Мальдивы. Это первый отдых звездных супругов на море без детей. Ранее они проводили отпуск только с дочками.

Лилия и Андрей решили устроить для себя романтичный отдых в одном из райских мест на берегу океана.

«Мы здесь вдвоем, долго решались на такой отдых… Кстати, за 8 лет мы впервые на море вдвоем — не по работе, а именно на отдыхе. И даже в первый день могу сказать: это абсолютно разный способ — с детьми и без детей. Каждая влюбленная пара должна иногда делать вылазки вдвоем, при этом без зазрения совести. Это важно, мы этому учимся… Мечты сбываются. Здесь непередаваемо классно. Природа. Дико. Зелено. Роскошно. Мы кайфуем. Диане сказали, что мы в разведку узнать, есть ли здесь акулы. Если нет, то обязательно приедем сюда вчетвером. И хотя мы здесь только первый день, уверенно могу сказать, что мы приедем сюда вчетвером. Но Поля должна немного подрасти, все же перелет непростой», — рассказала ведущая «Ранку з Україною» Лилия Ребрик.

На странице в Instagram ведущая уже опубликовала несколько ярких фото.

Ребрик с мужем также устроили грязные танцы прямо на пляже. Кстати, история любви Лилии и Андрея началась именно с танцев.

Как признавалась ведущая канала «Украина», для них с мужем это новый опыт — они еще никогда не летали в лето зимой. Лилия в восторге от романтичного отдыха, о чем говорят ее фото.

Ранее «ФАКТЫ» также писали о том, что отдых на Мальдивах предпочел и Дима Монатик. В отпуске он впервые показал лицо младшего сына, а жена артиста Ирина опубликовала редкие фото в купальнике.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter