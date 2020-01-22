- 13:28 Синоптик рассказала, где 23 января пройдет дождь и мокрый снег
- 13:19 Трамп и Зеленский в Давосе: СМИ пишут о возможной встрече
- 13:12 СМИ рассказали о многолетнем подкупе врачей фармкомпанией KRKA
- 13:09 Критиковал главарей боевиков "ДНР": в Донецке бросили "на подвал" местного блогера
- 13:06 Кто получит неожиданный выигрыш: гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака
- 13:04 Безвиз с ЕС может заработать по-новому: что ждет украинцев
- 13:00 Генерал рассказал, как российских военных брали в плен в Донецком аэропорту
- 12:49 Лилия Ребрик засыпала сеть соблазнительными фото в купальнике
- 12:46 У Мишустина 9 заместителей: кто вошел в новое правительство России
- 12:26 Доллар может резко взлететь в цене: почему так происходит
- 12:16 Заполненные морской пеной улицы и гигантские волны: пугающие видео шторма в Испании
- 12:13 Стало известно о серьезной ссоре Богдана и Ермака: на чьей стороне Зеленский
Безвиз с ЕС может заработать по-новому: что ждет украинцев
Вскоре изменятся некоторые правила безвиза, которые коснутся и граждан Украины. Об этом сообщает «Европейская правда».
Эти изменения не имеют отношения исключительно к Украине, а были запланированы еще до 2017 года.
Евросоюз готовит запуск двух систем: EES заменит традиционные штампы в паспорте, а ETIAS предназначена для авторизации безвизовых паспортов — регистрации путешественников.
EES — Entry-Exit System. После ее внедрения на границе не будут ставить в паспорт никаких отметок. Это ускорит процедуру и избавит от необходимости замены заполненного штампами документа. Кроме того, Украина может договориться о распространении безвиза на пластиковые id-карты, служащие заменой внутреннего паспорта.
ETIAS — Европейская информационная система авторизации путешествий. После ее запуска украинцам, направляющимся в страны Шенгенской зоны, потребуется зарегистрировать паспорт в электронной системе. Разрешение будет действовать три года. Идентичные правила предусмотрены для всех государств, имеющих безвизовый режим с Евросоюзом.
Внедрение ETIAS и EES — затратная процедура, которое обойдется в сотни миллионов евро. Поэтому регистрация паспортов в этих системах будет платной. Так, для ETIAS она будет стоить 7 евро и действовать три года. От оплаты сбора освобождаются дети и подростки в возрасте до 18 лет, а также пожилые люди старше 70 лет.
Новшества планируют внедрить в 2021 году.
Ранее сообщалось, что в 2021 году предстоит обновление Соглашения об ассоциации между Украиной Евросоюзом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...