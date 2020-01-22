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Украина

Безвиз с ЕС может заработать по-новому: что ждет украинцев

13:04 22 января 2020 206
Загранпаспорт Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Вскоре изменятся некоторые правила безвиза, которые коснутся и граждан Украины. Об этом сообщает «Европейская правда».

Эти изменения не имеют отношения исключительно к Украине, а были запланированы еще до 2017 года.

Евросоюз готовит запуск двух систем: EES заменит традиционные штампы в паспорте, а ETIAS предназначена для авторизации безвизовых паспортов — регистрации путешественников.
EES — Entry-Exit System. После ее внедрения на границе не будут ставить в паспорт никаких отметок. Это ускорит процедуру и избавит от необходимости замены заполненного штампами документа. Кроме того, Украина может договориться о распространении безвиза на пластиковые id-карты, служащие заменой внутреннего паспорта.

ETIAS — Европейская информационная система авторизации путешествий. После ее запуска украинцам, направляющимся в страны Шенгенской зоны, потребуется зарегистрировать паспорт в электронной системе. Разрешение будет действовать три года. Идентичные правила предусмотрены для всех государств, имеющих безвизовый режим с Евросоюзом.

Внедрение ETIAS и EES — затратная процедура, которое обойдется в сотни миллионов евро. Поэтому регистрация паспортов в этих системах будет платной. Так, для ETIAS она будет стоить 7 евро и действовать три года. От оплаты сбора освобождаются дети и подростки в возрасте до 18 лет, а также пожилые люди старше 70 лет.

Новшества планируют внедрить в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в 2021 году предстоит обновление Соглашения об ассоциации между Украиной Евросоюзом.

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