Украина

В Донецке отправили "на подвал" ярого сторонника "русского мира"

В оккупированном Донецке, где недавно застрелили одного из главарей боевиков «Грина», местные «органы МВД ДНР» отправили в СИЗО представителя так называемой «Общественной палаты» Александра Болотина, критиковавшего местные «власти».

В социальных сетях донецкий блогер Сеня Анатолич Варм рассказал, что накануне Болотина задерживали на девять часов «без составления документов, которые в правовом государстве обязаны были бы составить». Потом, правда, отпустили, но изъяли из дома оргтехнику.

Однако вскоре Болотин был задержан вторично. «Семье не выдали никаких протоколов и санкций. Мотивировали тем, что не обязаны ничего составлять и давать. Доступ в СИЗО семье смогут дать лишь после двух суток с момента незаконного задержания», — пишет блогер, который также в свое время задерживался, и вспоминает 37-й год: «От себя хочу сказать. 37-й год отдыхает. Семья Болотина в дичайшем стрессе конечно».

Кстати, в своих видеоблогах Болотин — сторонник «русского мира» — обвинял в коррупции мэра оккупированной Макеевки и заявлял о необходимости увольнения «председателе Общественной палаты ДНР» Кофмана, называя его «неадекватом и психически нездоровым человеком с комплексом Наполеона».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецке при попытке организации заказного убийства задержали скандально известного «ректора Донбасской юридической академии» Сергея Гончарова.

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