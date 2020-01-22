- 13:28 Синоптик рассказала, где 23 января пройдет дождь и мокрый снег
- 13:19 Трамп и Зеленский в Давосе: СМИ пишут о возможной встрече
- 13:12 СМИ рассказали о многолетнем подкупе врачей фармкомпанией KRKA
- 13:09 Критиковал главарей боевиков "ДНР": в Донецке бросили "на подвал" местного блогера
- 13:06 Кто получит неожиданный выигрыш: гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака
- 13:04 Безвиз с ЕС может заработать по-новому: что ждет украинцев
- 13:00 Генерал рассказал, как российских военных брали в плен в Донецком аэропорту
- 12:49 Лилия Ребрик засыпала сеть соблазнительными фото в купальнике
- 12:46 У Мишустина 9 заместителей: кто вошел в новое правительство России
- 12:26 Доллар может резко взлететь в цене: почему так происходит
- 12:16 Заполненные морской пеной улицы и гигантские волны: пугающие видео шторма в Испании
- 12:13 Стало известно о серьезной ссоре Богдана и Ермака: на чьей стороне Зеленский
В Донецке отправили "на подвал" ярого сторонника "русского мира"
В оккупированном Донецке, где недавно застрелили одного из главарей боевиков «Грина», местные «органы МВД ДНР» отправили в СИЗО представителя так называемой «Общественной палаты» Александра Болотина, критиковавшего местные «власти».
В социальных сетях донецкий блогер Сеня Анатолич Варм рассказал, что накануне Болотина задерживали на девять часов «без составления документов, которые в правовом государстве обязаны были бы составить». Потом, правда, отпустили, но изъяли из дома оргтехнику.
Однако вскоре Болотин был задержан вторично. «Семье не выдали никаких протоколов и санкций. Мотивировали тем, что не обязаны ничего составлять и давать. Доступ в СИЗО семье смогут дать лишь после двух суток с момента незаконного задержания», — пишет блогер, который также в свое время задерживался, и вспоминает 37-й год: «От себя хочу сказать. 37-й год отдыхает. Семья Болотина в дичайшем стрессе конечно».
Кстати, в своих видеоблогах Болотин — сторонник «русского мира» — обвинял в коррупции мэра оккупированной Макеевки и заявлял о необходимости увольнения «председателе Общественной палаты ДНР» Кофмана, называя его «неадекватом и психически нездоровым человеком с комплексом Наполеона».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецке при попытке организации заказного убийства задержали скандально известного «ректора Донбасской юридической академии» Сергея Гончарова.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...