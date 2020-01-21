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В Донецке задержали ректора вуза за организацию заказного убийства
Новость о том, что в оккупированном Донецке вечером 17 января при попытке организации заказного убийства сотрудники «МВД ДНР» задержали скандально известного «ректора Донбасской юридической академии» Сергея Гончарова, сообщил российский пропагандист Евгений Тинянский в своем Telegram-канале «Караулъ».
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Подробности дела пока не известны. Однако, как пишет Тинянский, у Гончарова и «академии» настали сложные времена. Якобы «министерство образования» лишает вуз аккредитации в связи с грубейшими нарушениями, которые допустил Гончаров. При этом в конце декабря на прямой линии за Гончарова заступился главарь «ДНР» Пушилин.
На сайте «Миротворец» о Гончарове написано, что он 1961 года рождения, бывший сотрудник МВД. Изменил присяге, перешёл на сторону террористов. Он значится в категории «изменник Родины».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Пушилин признался, что в непризнанной республике все отнюдь не так благополучно.
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