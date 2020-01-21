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От личного транспорта лучше отказаться: синоптик уточнила прогноз на День Соборности
В среду, 22 января, на смену атлантическому антициклону в Украину придет атмосферный фронт из Скандинавии.
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, большинство областей встретят День Соборности с погодой в виде дождя или мокрого снега. Лишь на юге метеоусловия ограничатся плотной облачностью.
Прогнозируется также сильный ветер, который будет достигать штормовых порывов. Ветер северо-западного направления будет сильным, с штормовыми порывами. Поэтому на улицах будет некомфортно. Температура воздуха в Украине днем — в пределах от +3 до +6 градусов.
В Киеве 22 января пройдет дождь, переходящий в мокрый снег, плюс сильный северо-западный ветер.
Водителям лучше отказаться от поездок на личном транспорте и попробовать воспользоваться общественным, — предупреждает синоптик.
Ранее сообщалось, что неделя в Украине началась с небольших морозов.
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