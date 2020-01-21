24.12 / 24.37 26.65 / 27.06
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

От личного транспорта лучше отказаться: синоптик уточнила прогноз на День Соборности

12:35 21 января 2020 236
Непогода
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 22 января, на смену атлантическому антициклону в Украину придет атмосферный фронт из Скандинавии.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, большинство областей встретят День Соборности с погодой в виде дождя или мокрого снега. Лишь на юге метеоусловия ограничатся плотной облачностью.

Прогнозируется также сильный ветер, который будет достигать штормовых порывов. Ветер северо-западного направления будет сильным, с штормовыми порывами. Поэтому на улицах будет некомфортно. Температура воздуха в Украине днем — в пределах от +3 до +6 градусов.

В Киеве 22 января пройдет дождь, переходящий в мокрый снег, плюс сильный северо-западный ветер.

Водителям лучше отказаться от поездок на личном транспорте и попробовать воспользоваться общественным, — предупреждает синоптик.

Ранее сообщалось, что неделя в Украине началась с небольших морозов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Снегопад в городе

В Украину идут снегопады: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Кончаловский с семьей

Кончаловский и Высоцкая потеряли сына на Крещение

Девушка и овчарка

Собака укусила девушку за лицо во время фотосессии: в сеть попали жуткие снимки

Меган с Арчи

Меган Маркл засекли на прогулке с Арчи, собаками и телохранителями (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер