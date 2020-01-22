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Относительно тепло и сыро: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
В ближайшие дни погоду Украины будет определять атмосферный фронт из Скандинавии, который придет на смену атлантическому антициклону.
По прогнозу Укргидрометцентра, в среду, 22 января, по всей территории страны температура будет выше нуля. Ожидаются осадки в виде снега с дождем. В западных областях воздух прогреется до +2…+4 градусов, на юге и в Крыму будет до 6 градусов тепла. На востоке страны градусники покажут днем +1…+3. В центральных областях синоптики прогнозируют 0…+2.
Холоднее всего будет на севере Украины и в Киеве. В столице ожидается температура воздуха в районе −1…+1 градусов.
В четверг, 23 января, осадки виде дождя и снега ожидаются по всей территории страны, кроме западных областей. Ночные температуры будут от минус 1 до 0 градусов. Днем столбики термометров покажут 1 градус тепла. Только в Закарпатье и Крыму будет плюс 2.
Прогнозируется также сильный ветер, который будет достигать штормовых порывов.
Напомним, по прогнозу народных синоптиков, по окончании календарной зимы в Украине могут ударить сильные морозы.
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