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На Волыни от столбняка скончался мужчина: что произошло
В Волынской области умер 43-летний житель Локачинского района. В 2020 году это уже второй случай смерти от опасной болезни.
Волынский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины сообщает, что причиной смерти пациента стали осложнения, вызванные столбняком. Мужчина отморозил ступню, которая затем оказалась инфицированной. Ситуацию усугубило запоздалое обращение за медицинской помощью.
Ежегодно в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, от столбняка гибнет более 160 тыс. человек.
Профилактика столбняка бывает заблаговременной или срочной. Лучше перестраховаться и заранее сделать прививку.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что до лета 2019 года в Украине не было зафиксировано случаев столбняка у взрослых, пока в больницу не попала женщина 1931 года рождения.
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