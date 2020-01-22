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Шоу-бизнес

Экзотическая принцесса: Настя Каменских удивила необычным образом (фото)

15:27 22 января 2020 188
Настя Каменских
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Настя Каменских, показавшая ранее шикарную фигуру во время отдыха в Мексике, продолжает делиться с поклонниками яркими фото из отпуска. На своей странице в Instagram она поделилась очередным снимком. Настя позирует в нежном белом платье в мелкий цветочек, модных ковбойских сапогах. Прическу певицы украшает оригинальный аксессуар. Каменских сопроводила фото очередным мотивирующим постом.

«Нами движут желания, которые ведут нас по жизни, как навигатор. Нужно лишь найти возможности их реализаций. Следуйте своим мечтам и пусть все желаемое будет в вашей жизни», — написала Настя.

Подписчикам понравился экзотический образ певицы, в комментариях они называют ее принцессой и благодарят за пример и мотивацию.

Ранее Настя взбудоражила сеть, показав, как соблазнительно принимает душ среди экзотических растений.

Ведущая Лилия Ребрик засыпала сеть соблазнительными фото в купальнике.

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