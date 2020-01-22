Смерть в школе: на Полтавщине внезапно умерла 14-летняя ученица

Происшествия

Жители села Максимовка Кременчугского района Полтавской области в шоке: в среду, 22 января, внезапно умерла 14-летняя девочка из многодетной семьи.

— Трагедия произошла около 12 часов, перед началом урока, — рассказала «ФАКТАМ» пресс-офицер Кременчугского городского отдела полиции Анна Васенко. — Ничто не предвещало беды. Ученица разговаривала с подружкой, тут прозвенел звонок, и восьмикласснице вдруг стало плохо, она потеряла сознание. В школу были направлены сразу две бригады экстренной медицинской помощи. Когда они приехали, ребенок был еще жив. Казалось, что есть шанс, что врачи спасут девочку. Увы, ее сердце остановилось во время реанимационных мероприятий.

Для установления причины внезапной смерти тело умершей направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Установлено, что ранее девочка лечилась по поводу проблем с сердцем, но в последнее время вроде не жаловалась на здоровье.

Она была одна из трех детей в многодетной семье.

Предварительно открыто уголовное производство по факту умышленного убийства, которое после установления причин смерти может быть закрыто либо переквалифицировано.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти девятиклассницы в Ровно. Школьнице стало плохо во время урока, она умерла в машине скорой помощи. Полиции занялась расследованием странных обстоятельств смерти девочки.

А в Крыму прямо на уроке в школе от сердечной недостаточности скончался ученик 10-го класса.

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