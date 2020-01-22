15-летний парень через суд лишил отца и мать родительских прав

Общество и люди

В Хмельницкой области Полонский районный суд удовлетворил иск 15-летнего подростка по лишению его отца и матери родительских прав и взысканию с них алиментов на содержание. За несколько дней до этого в Харьковской области 11-летний мальчик решил обратить на себя внимание матери при помощи самоубийства.

Как сообщает пресс-центр судебной власти Украины, свой иск подросток объяснил тем, что он с самого рождения проживает с бабушкой и дедушкой, а родные родители о нем никогда не заботились. Кроме того, они ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем.

Требования юноши поддержала его бабушка, подтвердив слова о том, что родители самоустранились от воспитания сына.

Суд решил взыскать с отца и матери алименты на содержание сына в размере по 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Ранее сообщалось, что в Одессе маленькая девочка жила в шалаше на свалке.

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