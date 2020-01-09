Под Харьковом 11-летний мальчик решил привлечь внимание матери с помощью самоубийства

Происшествия

В среду, 8 января, в городе Волчанске Харьковской области 11-летний мальчик забрался на крышу девятиэтажного здания и намеревался спрыгнуть вниз. Ранее в Желтых Водах подросток спрыгнул с недостроенной многоэтажки, но не погиб.

Пресс-служба Нацполиции Харьковской области сообщает, что своим поступком подросток в Волчанске хотел привлечь внимание матери, которую в 2017 году лишили родительских прав. Правоохранители спасли мальчика и передали его в районную службу по делам детей. На родителей составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что в Луцке родные сестры-подростки упали с балкона седьмого этажа. Причиной падения стал нелепая шутка одной из сестер, которая переклонилась через перила балкона. Одна девочка погибла, а вторая находится в реанимации.

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