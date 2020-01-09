- 19:55 В страшной автокатастрофе во Львове погиб трехлетний ребенок
- 19:49 Убийца 11-летней Даши Лукьяненко боится, что его переведут в камеру-одиночку
- 19:41 Крушение самолета МАУ в Иране: последние подробности, фото и видео (обновляется)
- 19:40 Украинский "Боинг" был случайно сбит иранской ракетой, — источники в Пентагоне и разведке
- 19:31 На Полтавщине обнаружен нелегальный песчаный карьер
- 19:31 Нацотбор на «Евровидение-2020»: участники еще не известны, но билеты уже продают
- 19:11 Тепло и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде на уик-энд
- 19:07 Пролежала на дороге час: в Северодонецке полицейские спасли травмированную женщину
- 19:05 Под Харьковом 11-летний мальчик решил привлечь внимание матери с помощью самоубийства
- 19:05 Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция мужского спринта на этапе Кубке мира
- 19:04 Размер у меня S, а до этого был 4XL, — победитель «Зважених та щасливих»
- 18:36 Кокаиновый скандал с Бочкаревой: актриса может отделаться лишь штрафом
Под Харьковом 11-летний мальчик решил привлечь внимание матери с помощью самоубийства
В среду, 8 января, в городе Волчанске Харьковской области 11-летний мальчик забрался на крышу девятиэтажного здания и намеревался спрыгнуть вниз. Ранее в Желтых Водах подросток спрыгнул с недостроенной многоэтажки, но не погиб.
Пресс-служба Нацполиции Харьковской области сообщает, что своим поступком подросток в Волчанске хотел привлечь внимание матери, которую в 2017 году лишили родительских прав. Правоохранители спасли мальчика и передали его в районную службу по делам детей. На родителей составили административный протокол.
Ранее сообщалось, что в Луцке родные сестры-подростки упали с балкона седьмого этажа. Причиной падения стал нелепая шутка одной из сестер, которая переклонилась через перила балкона. Одна девочка погибла, а вторая находится в реанимации.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!