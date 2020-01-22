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«Украинцам мало «обеспокоенности»: о чем говорил Зеленский в Давосе
Президент Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), решил посвятить свою речь инвесторам и инвестициям. Зеленский призвал активнее инвестировать в Украину, не упустить уникальные возможности. Также украинский президент не стал таиться: Украине и самой нужны не слова сочувствия либо обеспокоенности со стороны других стран, а вполне конкретные бизнес-проекты, вложения, инвестиции.
Большую часть своего спича Зеленский прочел с листа, а конкретно к слушателям обращался лишь в финальной части выступления. Зеленский попытался донести следующие тезисы:
«Современный мир меняется с реактивной скоростью, перемещая нас в новую эпоху — эпоху new normality»;
«Шестой год, как в стране идет война, а Россия аннексировала у нас часть территории. Несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая у нас с вами new normality… Достаточно ли украинцам всемирной „обеспокоенности“? Этого мало».
«Мир не может быть сплоченным только в Facebook, когда репостит выступление Греты Тунберг, фото ужасных пожаров в Австралии или сбитого украинского „Боинга“ в Иране. Для большинства через неделю это уже теряет актуальность, а в ленту стучит новый громкий информационный повод».
Зеленский верит: Украине вполне под силу стать лидером Восточной и Центральной Европы. Фактором, который изменит судьбу Украины, Зеленский называет иностранные инвестиции.
«Прагматичному миру не хватает чуда, мировая экономика нуждается в чуде… Присоединяйтесь! Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы… Мы — одна из немногих стран, которая сейчас позволяет зарабатывать высокий доход на инвестированный капитал… Не упустите из вида Украину» — призвал президент.
Напомним, 50-й Всемирный экономический форум в Давосе открылся 21 января и собрал более 3000 лидеров из сотни стран. Форум посвятили вопросам будущего планеты, климатических изменений, а также вопросам образования.
Фото president.gov.ua
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?