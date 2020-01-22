Украина

«Украинцам мало «обеспокоенности»: о чем говорил Зеленский в Давосе

Президент Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), решил посвятить свою речь инвесторам и инвестициям. Зеленский призвал активнее инвестировать в Украину, не упустить уникальные возможности. Также украинский президент не стал таиться: Украине и самой нужны не слова сочувствия либо обеспокоенности со стороны других стран, а вполне конкретные бизнес-проекты, вложения, инвестиции.

Большую часть своего спича Зеленский прочел с листа, а конкретно к слушателям обращался лишь в финальной части выступления. Зеленский попытался донести следующие тезисы:

«Современный мир меняется с реактивной скоростью, перемещая нас в новую эпоху — эпоху new normality»;

«Шестой год, как в стране идет война, а Россия аннексировала у нас часть территории. Несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Вот такая у нас с вами new normality… Достаточно ли украинцам всемирной „обеспокоенности“? Этого мало».

«Мир не может быть сплоченным только в Facebook, когда репостит выступление Греты Тунберг, фото ужасных пожаров в Австралии или сбитого украинского „Боинга“ в Иране. Для большинства через неделю это уже теряет актуальность, а в ленту стучит новый громкий информационный повод».

Зеленский верит: Украине вполне под силу стать лидером Восточной и Центральной Европы. Фактором, который изменит судьбу Украины, Зеленский называет иностранные инвестиции.

«Прагматичному миру не хватает чуда, мировая экономика нуждается в чуде… Присоединяйтесь! Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы… Мы — одна из немногих стран, которая сейчас позволяет зарабатывать высокий доход на инвестированный капитал… Не упустите из вида Украину» — призвал президент.

Напомним, 50-й Всемирный экономический форум в Давосе открылся 21 января и собрал более 3000 лидеров из сотни стран. Форум посвятили вопросам будущего планеты, климатических изменений, а также вопросам образования.

Фото president.gov.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter