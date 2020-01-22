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Зеленский высказался о возможной встрече с Путиным в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что 23 января он в Израиле может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Я пока не уверен, что у нас состоится встреча», — заявил Зеленский.
При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Киев якобы запросил встречу с Путиным в ходе визита в Израиль.
Ранее сообщалось со ссылкой на источник в Офисе президента, что встреча Зеленского с Путиным изначально не планировалась. Официальных подтверждений тому, что встреча состоится, не было и в России. Также в Офисе президента заявили, что если встреча и состоится, то Владимир Зеленский будет на ней обсуждать лишь освобождение удерживаемых лиц.
Фото: 24 канал
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