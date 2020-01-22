Украина

У Зеленского отреагировали на информацию о встрече с Путиным

В Офисе президента Украины пока что не подтверждают встречу Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным в Израиле, о чем сообщал главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в Офисе президента, встреча Зеленского с Путиным изначально не была запланирована. Также сообщается, что нет официальных подтверждений этому и в России.

Позже в ОП добавили, что если общение на полях форума и состоится, то Владимир Зеленский планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после участия во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Зеленский улетит в Израиль, где примет участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

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