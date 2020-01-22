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Скандал из-за тризуба: в Лондоне сделали новое заявление
Британский министр по вопросам безопасности Брэндон Льюис снова выразил сожаление из-за оскорбления украинцев тем, что тризуб внесен в антитеррористическое пособие британской полиции, которое является внутренним учебным документом. Об этом сообщает «Европейская правда».
Брэндон Льюис утверждает, что национальной символикой злоупотребляют праворадикальные группировки.
«Этот документ был разработан, чтобы помочь офицерам и сотрудникам полиции распознавать и понимать целый ряд знаков и символов, с которыми они могут столкнуться при выполнении своих обязанностей. Как было исчерпывающе сказано в заявлении полиции, многие из этих символов не представляют интереса с точки зрения противодействия терроризму», — заявил Брэндон Льюис.
По его словам, Британия искренне сожалеет, что оскорбила украинцев.
Ранее сообщалось, что на скандал с тризубом отреагировал украинский МИД,
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