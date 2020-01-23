Сломали бедро: под Харьковом подростки зверски избили пожилую женщину

Происшествия

В Харьковской области, где водитель микроавтобуса Renault сбил насмерть двух человек, зафиксировано еще одно ЧП: на женщину напали злоумышленники, избили ее и пытались вырвать из рук сумку и мобильный телефон.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, 20 января в дежурную часть отдела полиции города Мерефа обратилась 59-летняя жительница. Женщина сообщила, что на одной из улиц города на нее напали, избили и пытались вырвать из рук сумку.

К счастью, потерпевшая не растерялась и стала звать на помощь. Злоумышленники испугались и скрылись в неизвестном направлении.

После инцидента потерпевшая была госпитализирована в Мерефянскую центральную районную больницу с травмами головы и переломом бедра, а полицейские смоли по горячим следам задержать подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались 14 и 16-летние местные жители.

Следствием установлено, что в тот вечер ребята на одной из улиц увидели женщину и решили воспользоваться случаем, чтобы улучшить свое материальное положение.

В настоящее время следствием открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подросткам сообщено о подозрении в совершении преступления. 16-летнего парня задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения 14-летнему соучастнику преступления.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале января в Киеве объявился маньяк, который нападал на женщин, требуя от них совершить аморальные действия.

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