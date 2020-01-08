Маньяк требовал снять трусы: подробности нападения на 19-летнюю девушку в Киеве

Происшествия

Полиция разыскивает мужчину, который в Киеве с ножом нападает на девушек и пытается их изнасиловать. На сайте Нацполиции опубликован фоторобот подозреваемого. Это мужчина, среднего роста, примерно 170 сантиметров. На вид ему 33—35 лет. Насильник был одет в черную куртку с капюшоном.

Между тем «ФАКТАМ» удалось выяснить некоторые резонансные подробности нападения маньяка на проспекте Лобановского в Киеве. Как сообщили в столичной полиции, в ночь на 7 января, приблизительно в 00:20, 19-летняя девушка возвращалась домой с работы.

— Девушка приехала на троллейбусе, — рассказали нам в столичной полиции. — Остановка была всего в 200 метрах от ее дома. Вот это расстояние ей и было необходимо пройти. Неизвестный с ножом в руке подошел к своей жертве сзади и сразу же начал ее душить. Девушка испугалась и начала кричать: «Забирай все, что у меня есть». Но, видимо, целью нападения злоумышленника было не ограбление. Он сказал своей жертве, чтобы она сняла трусы.

Потерпевшая попыталась спастись бегством, но мужчина догнал ее и начал наносить девушке беспорядочно удары по телу. Всего он нанес своей жертве 17 ударов. Два пришлись в область легких. К счастью, из-за того, что девушка была одета в теплую плотную куртку, порезы оказались не глубокими. И это спасло ей жизнь. Девушке удалось вырваться и скрыться в подъезде. Нападавший не последовал за своей жертвой. Девушка же потеряла сознание, успев только дойти до лифта. Там ее и обнаружили соседи, которые вызвали полицию.

В настоящее время злоумышленник объявлен в розыск. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

«ФАКТАМ» удалось разыскать свидетельницу похожего преступления, которое также произошло в Киеве на проспекте Лобановского два месяца назад. Почерк и описание нападавшего очень похожи. Так что, возможно, стоит говорить о том, что в Соломеннском районе завелся маньяк.

— Ехала пару месяцев назад на своем автомобиле по Лобановского, около 104-го дома, — вспоминает киевлянка Марина Чернышова. — Смотрю, выбегает на проспект девушка, а за ней мужик. Схватил за волосы ее и тащит обратно на тротуар. Это было примерно около двух часов ночи. Я остановилась. Мужик сразу дал дёру, а девушка прыгнула в мою машину. Она была прилично одета. Попросила меня подъехать чуть дальше, чтобы она с обочины забрала свою сумку с документами.

Девушка рассказала, что возвращалась со дня рождения, вызвала такси, но таксист заблудился, и она пошла в сторону дороги, чтобы встретить его по пути. Вдруг с сзади набросился мужик с ножом и приказал не шевелиться. Начал ее лапать всюду, рвал колготки и требовал снять трусы. Девушка была напугана и подчинилась, но тут увидела, как подъезжает моя машина, из последних сил рванулась и выбежала на дорогу. Я открыла дверцу машины и впустила ее. Уже когда мы тронулись, я предлагала вызывать патруль, но девушка была в шоке. Она попросила не вызывать полицию, а отвезти ее на улицу Саксаганского к подруге, что я и сделала.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на столичной Русановке неадекватный мужчина нападал на женщин с ножом.

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