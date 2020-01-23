Подводный суперфуд: потребление водорослей помогло снизить уровень сахара в крови и похудеть

Мир

В Японии, где мужчины живут в среднем до 81 года, а женщины — до 87 лет, очень популярно потребление морепродуктов, в том числе и водорослей. При этом многие из японцев не страдают от ряда болезней, которые характерны для жителей других стран.

Этот факт натолкнул ученых на мысль выяснить, в какой степени морепродукты оказывают влияние на человека. В результате они пришли к ряду удивительных выводов, пишет издание Helth News.

Водоросли помогают снизить уровень сахара в крови

Исследование показало, что фукоксантин в водорослях снижает резистентность к инсулину, облегчая стабилизацию уровня сахара. Другое исследование даже обнаружило, что у диабетиков 2 типа, которым было предписано употреблять порошкообразные добавки из морских водорослей ежедневно в течение двух месяцев, уровень сахара в крови снижался до 12%.

Морские водоросли помогают похудеть

Из-за большого количества клетчатки и пребиотиков в морских водорослях употребление их в пищу позволяет человеку есть меньше, потому что он чувствует себя сытым в течение более длительных периодов времени. Есть также несколько исследований на животных, которые показывают, что употребление морских водорослей также может заставить похудеть. Это вызвано соединением фукоксантина, которое содержится в коричневых водорослях. В нескольких испытаниях на животных лабораторные мыши, которые потребляли фукоксантин, почти всегда худели. Исследователи полагают, что это потому, что фукоксантин активирует белок, который может метаболизировать жир.

Водоросли богаты питательными веществами

«Водоросли полны йода, аминокислот, витаминов А, С и В6, железа, цинка, кальция, калия и фосфора. Кроме того, они являются отличным источником антиоксидантов, которые могут защитить ваш организм от воспаления. Количество каждого питательного вещества будет варьироваться в зависимости от вида водорослей, которые вы потребляете, но все они, как правило, содержат большое количество каждого из перечисленных питательных веществ»,— отмечают авторы исследования.

К тому же водоросли содержат много йода, необходимого для выработки гормонами щитовидной железы. Например, комбу, тип морских водорослей, содержит 2524 микрограмма йода в одном грамме, что составляет более 1,682 процента от рекомендуемой суточной дозы. Здоровая щитовидная железа выделяет гормоны, которые дают вам энергию и восстанавливают клетки. Это означает, что водоросли могут поддерживать работу щитовидной железы на 100%.

Водоросли полезны для кишечника

Водоросли являются отличным источником клетчатки, которая полезна для кишечника. Кроме того, в них есть природные сахара, известные как сульфатированные полисахариды, которые могут увеличить рост полезных кишечных бактерий. Морские водоросли также содержат фукоиданы, каррагинаны и агары — известные пребиотики, которые могут стимулировать рост полезных кишечных бактерий.

Все это позволяет, по мнению авторов исследования, назвать водоросли своего рода «подводным суперфудом».

«Какой бы вид водорослей вы не выбрали, будьте уверены — все они полезны для вашего здоровья, а их уникальный состав даст вашему организму такое сочетание витаминов и минералов, которое вы не сможете получить ни в одном продукте», —отмечают ученые.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», американские медики назвали суперфуды года, которые оказывают реальное положительное влияние на организм человека.

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