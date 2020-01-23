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"Думала, проблемы с желудком": в РФ 13-летняя девочка забеременела от 10-летнего мальчика

Похоже, проблемы с ранней беременностью девочек характерны не только для стран с жарким климатом, но даже для «морозной» России.

Так, в Краснодарском крае школьница Дарья забеременела от 10-летнего мальчика Ивана.

Об этом в эфире программы «Прямой эфир» на одном из телеканалов рассказала ее мама.

По словам женщины, сначала она думала, что у дочери проблемы с желудком, но спустя некоторое время решила купить ей тест на беременность. Тогда девочка сама призналась, что вступила в связь с другом.

«И рука не поднимается ее под нож сунуть, и она не хочет <…> Раз у нее в таком возрасте какие-то материнские инстинкты есть, пусть они дальше развиваются, чем я ее суну под нож и она больше не сможет иметь детей», — сказала мать девочки.

Ранее, 22 января, Дарья и Иван рассказали о своей любви. Школьница также пояснила, что интимная близость между ними произошла в квартире семьи мальчика.

В середине января стало известно, что семиклассница попала в больницу, где медики узнали о ее беременности. Девочка решила сохранить ребенка.

Следователи в Красноярском крае возбудили уголовное дело. По их данным, в ноябре 13-летняя школьница вступила в сексуальные отношения со знакомым и забеременела. Сотрудники ведомства не уточнили ни возраст, ни какие-либо другие детали об этом знакомом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Николаевщине 13-летняя школьница забеременела от отчима и в течение длительного времени скрывала это.

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