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Украина

Министр Новосад прокомментировала хайп вокруг ее слов о маленькой зарплате

8:19 23 января 2020 330
новосад
Инф. «ФАКТОВ»

Министр образования и науки Анна Новосад, спровоцировавшая скандал своими заявлениями о недостаточной зарплате, признала, что формулировка действительно была выбрана неудачно. Могло создаться впечатление, что министр переживает исключительно о своих доходах, хотя проблема низких зарплат свойственна всей отрасли образования.

«Меня не устраивает зарплата воспитателя в 4 тысячи гривен, учителя с 30-летним стажем в 8 тысяч или работа ученых на 0,75 ставки. Я понимаю, что изменения в системе образования и науки не состоятся, если мы не начнем нормально платить профессионалам», — заявила Новосад.

По словам министра, свою должность она точно не рассматривает как место получения больших доходов. Тем не менее, такая ситуация не может считаться нормой, нужно перестраивать подходы к оценке труда специалистов. «У нас до сих пор значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко. Но не менее важно строить общество, где каждый может собственными знаниями и честной работой достигать большего. И это будет не стыдно», — подчеркнула министр.

В последнем интервью Новосад призналась, что ее зарплата министра «чистыми» составляет в среднем 36 тысяч гривен. В декабре глава Минобразования получила повышенные выплаты: 138 тысяч гривен, в том числе премию 96 тысяч гривен.

После высказываний Новосад в сети разгорелись нешуточные дискуссии по поводу зарплаты государственных топ-менеджеров. Многие пользователи изначально резко отреагировали, отметив, что подавляющее большинство украинцев живет на куда более скромную зарплату. В то же время, нашлись и те, кто поддержал министра. Они аргументировали, что жизнь в Киеве действительно очень дорогая, а для эффективной работы министр должен получать высокую зарплату.

Напомним, дискуссия о том, сколько должны получать министры, уже вышла на уровень президента и главы правительства. Владимир Зеленский поручил Алексею Гончаруку представить новую концепцию зарплат всех министерств и государственных компаний.

Фото Анна Новосад/Facebook

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