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Меган Маркл засекли на прогулке с Арчи, собаками и телохранителями (фото, видео)

8:57 21 января 2020 1084
Меган с Арчи
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Меган Маркл, освободившуюся от королевских обязанностей, засекли на прогулке в парке недалеко от арендованного ею и принцем Гарри особняка на канадском острове Ванкувер. Как сообщает Daily Mail, герцогиня Сассекская несла восьмимесячного сына Арчи в переноске-«кенгурушке» и вела на поводках двух своих собак — черного лабрадора по кличке Оз и бигля Гая. Сзади, на некотором расстоянии, следовали двое офицеров королевской охраны.

Бывшая актриса была скромно одета в шапку-бини, черные леггинсы и ботинки.

Полностью довольная жизнью Меган сияла. «Меган — единственная из членов семьи, кто не выглядит грустным», — отметил королевский фотограф Артур Эдвардс. Хорошо знакомый с Гарри, Эдвардс в эфире телеканала ITV также отметил, что Гарри выглядит при этом по-настоящему печальным. Ранее принц публично признался, что отказывается от прежней жизни с большой грустью, но у них с женой «не было иного выбора». Он надеялся, что сможет продолжать служить королеве, Содружеству и своим военным ассоциациям без государственного финансирования, но это оказалось невозможным. По условиям соглашения, супруги полностью откажутся от своих королевских обязанностей — хотя изначально надеялись «работать представителями королевы» на условиях частичной занятости.

«Гарри грустит, королева грустит, принц Уэльский грустит, я грущу», — сказал Артур, отметив, что лишь Меган «явно хорошо проводит время».

В тот же день в аэропорту Ванкувера был замечен принц Гарри, прилетевший в Канаду рейсом British Airways. Он не виделся с сыном уже около двух недель, утрясая в Великобритании детали своего «разрыва» с королевской семьей.

По условиям «Мегзит» пара сохранит свои титулы герцога и герцогини, а Гарри останется принцем. Им даже, как сообщается, формально оставят титулы Их Королевских Высочеств, однако они не смогут их больше официально использовать. Гарри также лишится своих почетных воинских званий — в том числе звания генерала-капитана Корпуса королевских морских пехотинцев.

Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», принц Гарри провел несколько частных встреч в рамках Инвестиционного саммита Великобритания-Африка, а его брат Уильям вместе со своей женой Кейт Миддлтон принял участников саммита в Букингемском дворце.

Читайте также: Принцы Гарри и Уильям после секретной беседы договорились о примирении.

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