24.26 / 24.52 26.76 / 27.19
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский и Путин прибыли в Израиль: первые фото

9:28 23 января 2020 1258
Зеленский в Израиле
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 23 января, в Израиле начинается пятый Всемирный форум памяти Холокоста, на который приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщили в Офисе президента, Зеленский проведет встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

В то же время нет окончательной информации о том, состоится ли встреча Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным, который также прилетел в Израиль.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первым о возможной встрече Зеленского и Путина сообщил дружащий с пресс-секретарем хозяина Кремля Дмитрием Песковым главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов,

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

самолет

Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете (видео)

Роман Золотарев из «Х-фактора»

Экс-участнику "Х-фактора" отменили смертный приговор: первые подробности и фото

Ольга Любимова

"Алло, это прачечная?": в сети бурно обсуждают фото нового министра культуры РФ

Лиза Галкина

«Готова артистка»: Лиза Галкина поразила поклонников исполнением знаменитой песни Джо Дассена

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер