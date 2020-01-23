Украина

Зеленский и Путин прибыли в Израиль: первые фото

В четверг, 23 января, в Израиле начинается пятый Всемирный форум памяти Холокоста, на который приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщили в Офисе президента, Зеленский проведет встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

В то же время нет окончательной информации о том, состоится ли встреча Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным, который также прилетел в Израиль.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первым о возможной встрече Зеленского и Путина сообщил дружащий с пресс-секретарем хозяина Кремля Дмитрием Песковым главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов,

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