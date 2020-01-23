24.26 / 24.52 26.76 / 27.19
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Я часто вру": в сети нашли скандальные записи нового министра культуры России

9:56 23 января 2020 264
Ольга Любимова
Инф. «ФАКТОВ»

Новый министр культуры России Ольга Любимова стерла все свои старые записи из блога в ЖЖ, которые «всплыли» в сети после ее назначения в правительство и вызвали немалый резонанс.

Но, как говорится, скрины не горят — The Insider опубликовал несколько старых записей Любимовой, в одной из которых она признается, что часто врет — официально и упоически. Пост датирован октябрем 2009 года.

В другой записи министр признавалась, что она — не культурный человек и не любит оперу, балет, классическую музыку, театр и музеи.

Не менее скандальным оказалось и мнение Ольги Любимовой, высказанное ею о гражданском обществе. «Живу в городе Москва, стране России по принципу, завещанному жертвам насильника: я легла на спину, раздвинула ноги, глубоко дышу и даже стараюсь получить удовольствие», — писала она.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото Любимовой в футболке с «мемасиком» нецензурного содержания.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

самолет

Дым заполнил салон за считанные минуты: лайнер Ryanair загорелся в полете (видео)

Роман Золотарев из «Х-фактора»

Экс-участнику "Х-фактора" отменили смертный приговор: первые подробности и фото

Ольга Любимова

"Алло, это прачечная?": в сети бурно обсуждают фото нового министра культуры РФ

Лиза Галкина

«Готова артистка»: Лиза Галкина поразила поклонников исполнением знаменитой песни Джо Дассена

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер