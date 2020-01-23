Мир

"Я часто вру": в сети нашли скандальные записи нового министра культуры России

Новый министр культуры России Ольга Любимова стерла все свои старые записи из блога в ЖЖ, которые «всплыли» в сети после ее назначения в правительство и вызвали немалый резонанс.

Но, как говорится, скрины не горят — The Insider опубликовал несколько старых записей Любимовой, в одной из которых она признается, что часто врет — официально и упоически. Пост датирован октябрем 2009 года.

В другой записи министр признавалась, что она — не культурный человек и не любит оперу, балет, классическую музыку, театр и музеи.

Не менее скандальным оказалось и мнение Ольги Любимовой, высказанное ею о гражданском обществе. «Живу в городе Москва, стране России по принципу, завещанному жертвам насильника: я легла на спину, раздвинула ноги, глубоко дышу и даже стараюсь получить удовольствие», — писала она.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото Любимовой в футболке с «мемасиком» нецензурного содержания.

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